Afghanistan Tour of India: భారత పర్యటనకు రానున్న అఫ్గాన్.. షెడ్యూల్ ఖరారు

November 21, 2023 / 08:51 PM IST

Afghanistan Tour of India: రెండ్రోజుల క్రితం ముగిసిన వన్డే వరల్డ్‌ కప్‌లో అనూహ్యమైన ఫలితాలతో విమర్శకుల ప్రశంసలు పొందిన అఫ్గానిస్తాన్‌ క్రికెట్‌ జట్టు.. తొలిసారి భారత పర్యటనకు రానుంది. పరిమిత ఓవర్ల క్రికెట్‌లో అఫ్గానిస్తాన్‌.. భారత్‌తో భారత్‌ వేదికగా తలపడుతుండటం ఇదే ప్రథమం. గతంలో ఆ జట్టు 2018లో బెంగళూరు వేదికగా జరిగిన ఏకైక టెస్టు ఆడేందుకు వచ్చింది గానీ వైట్‌ బాల్‌ క్రికెట్‌లో మాత్రం ఇదే తొలిసారి.. జనవరి 11 నుంచి 17 వరకు భారత్‌తో అఫ్గాన్‌ మూడు మ్యాచ్‌ల టీ20 సిరీస్‌ ఆడనుంది. ఈ విషయాన్ని అఫ్గాన్‌ క్రికెట్‌ బోర్డు నిర్ధారించింది.

భారత్‌, అఫ్గాన్‌లు ఇప్పటివరకూ ఐసీసీ, ఆసియా క్రికెట్‌ కౌన్సిల్‌ (ఏసీసీ) నిర్వహించే మ్యాచ్‌లలో తప్ప నేరుగా తలపడింది లేదు. ఇరుదేశాల మధ్య ద్వైపాక్షిక క్రికెట్‌ సంబంధాలను పెంచుకునేందుకు గాను ఈ సిరీస్‌ ఉపయోగపడుతుందని ఇరుదేశాల బోర్డు ప్రతినిధులు తెలిపారు. వాస్తవానికి మూడు మ్యాచ్‌ల ఈ సిరీస్‌ను ఈ ఏడాది జూన్‌లో వరల్డ్‌ టెస్ట్‌ ఛాంపియన్‌షిప్‌ ఫైనల్‌ ముగిసిన తర్వాతే నిర్వహించాలని భావించినా అప్పుడు వీలు కాలేదు.

— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) November 21, 2023