January 6, 2024 / 06:20 PM IST

Afghanistan: భారత్‌తో మూడు మ్యాచ్‌ల టీ20 సిరీస్‌ ఆడేందుకు రాబోతున్న అఫ్గానిస్తాన్‌.. 18 మందితో కూడిన జట్టును ప్రకటించింది. అఫ్గాన్‌ రెగ్యులర్‌ కెప్టెన్‌ రషీద్‌ ఖాన్‌ జట్టులో ఉన్నా అతడు మ్యాచ్‌లు ఆడతాడా..? లేదా..? అన్నది అనుమానమే. కొద్దిరోజుల క్రితమే వెన్నెముక శస్త్రచికిత్స చేయించుకున్న రషీద్‌ ఖాన్‌.. జట్టులో ఉన్నా ఈ టూర్‌లో అఫ్గాన్‌ను నడిపించేది మాత్రం టాపార్డర్‌ బ్యాటర్‌ ఇబ్రహీం జద్రాన్‌. ఈ మేరకు అఫ్గానిస్తాన్‌ క్రికెట్‌ బోర్డు (ఏసీబీ) జట్టును ప్రకటించింది.

రషీద్‌ ఖాన్‌ గైర్హాజరీలో అఫ్గానిస్తాన్‌.. ఇటీవలే యూఏఈతో సిరీస్‌ను 2-1 తేడాతో గెలుచుకుంది. ఇదే జోరును భారత్‌లోనూ కొనసాగించాలని అఫ్గాన్లు భావిస్తున్నారు. అఫ్గాన్‌ బోర్డు ప్రకటించిన జట్టులో ఆశ్చర్యకరంగా ఇటీవలే లీగ్‌ క్రికెట్‌ నుంచి నిషేధం ఎదుర్కున్న ముగ్గురు బౌలర్లు నవీన్‌ ఉల్‌ హక్‌, ఫజల్‌హక్‌ ఫరూఖీతో పాటు ముజీబ్‌ ఉర్‌ రెహ్మాన్‌లను జట్టులో చేర్చడం గమనార్హం. ఈ ముగ్గురూ దేశం కోసం కాకుండా లీగ్‌లకే ప్రాధాన్యమిస్తున్నారనే కారణంగా వీరికి సెంట్రల్‌ కాంట్రాక్టులు ఇవ్వబోమని అఫ్గాన్‌ బోర్డు ఇటీవలే ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. అఫ్గానిస్తాన్‌ జట్టుకు పరిమిత ఓవర్ల క్రికెట్‌లో ఇదే మొట్టమొదటి భారత్‌ టూర్‌ కావడం విశేషం.

🚨 𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 𝐀𝐋𝐄𝐑𝐓! 🚨

AfghanAtalan Lineup revealed for the three-match T20I series against @BCCI. 🤩

More 👉: https://t.co/hMGh4OY0Pf | #AfghanAtalan | #INDvAFG pic.twitter.com/DqBGmpcIh4

— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) January 6, 2024