ENG vs SL: కర్మఫలం అనుభవించక తప్పదు..! ఇంగ్లండును ఆటాడుకుంటున్న నెటిజన్లు

October 26, 2023 / 05:50 PM IST

ENG vs SL: మనిషి చేసే ప్రతి చర్యకు ప్రతిఫలం అనుభవించి తీరాలి.. మంచి కర్మకలకు పుణ్యం, చెడు కర్మలకు చెడు ప్రతిఫలం అనుభవించాలన్నది కర్మ సిద్ధాంతం. వన్డే ప్రపంచకప్‌లో డిఫెండింగ్‌ ఛాంపియన్‌గా బరిలోకి దిగి టైటిల్‌ ఫేవరెట్లలో ఒకటిగా ఉన్న ఇంగ్లండ్ కూడా ఇప్పుడు కర్మ ఫలాన్ని అనుభవిస్తుందని వాపోతున్నారు క్రికెట్‌ అభిమానులు. ఈ మెగా టోర్నీలో ఇదివరకే నాలుగు మ్యాచ్‌లు ఆడి మూడింట్లో ఓడిన ఇంగ్లండ్‌.. తాజాగా పసికూన వంటి శ్రీలంకతో ఆడుతు కూడా బ్యాటింగ్‌లో చతికిలపడటాన్ని చూసి ఇంగ్లండ్‌ ప్రస్తుతం 2019 కర్మ ఫలాన్ని అనుభవిస్తుందని కామెంట్స్‌ చేస్తున్నారు.

శ్రీలంకతో బెంగళూరు వేదికగా జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో టాస్‌ గెలిచి తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన బట్లర్‌ సేన.. 33.2 ఓవర్లలో 156 పరుగులకే కుప్పకూలిన తర్వాత ఎక్స్‌ (ట్విటర్‌) వేదికగా నెటిజన్లు ఇంగ్లండ్‌ను ఆటాడుకుంటున్నారు. 2019లో స్వదేశంలో జరిగిన వన్డే ప్రపంచకప్‌లో ఇంగ్లండ్‌.. నిర్ణీత 50 ఓవర్ల ఆటతో పాటు సూపర్‌ ఓవర్‌లో స్కోర్లు సమమైనా బౌండరీల పరంగా కివీస్‌ కంటే ఎక్కువ ఉన్నాయనే కారణంగా ఇంగ్లీష్‌ జట్టుకు విజయాన్ని కట్టబెట్టిన విషయం తెలిసిందే. దీనిపై గతంలో తీవ్ర విమర్శలు వచ్చాయి. ఇంగ్లండ్‌ తొండి చేసి వరల్డ్‌ కప్‌ గెలిచిందన్న వాదనలు వినిపించాయి.

I think it’s fair that luck hasn’t favored England this time, especially after their controversial and unfair win in the last World Cup. Karma?#ENGvSL #CWC2023

— Asadullah Mirani (@AsadullahMirani) October 26, 2023