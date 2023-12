December 8, 2023 / 06:26 PM IST

Hamza Saleem Dar: బ్యాట్‌ ఆధిపత్యం ఎక్కువగా ఉండే పొట్టి క్రికెట్‌లో బ్యాటర్ల బాదుడుకు బంతి చిన్నబోవాల్సిందే. టీ20లలోనే బాదుడుకు రికార్డులు కనుమరుగవుతున్న క్రమంలో పుట్టుకొచ్చిన టీ10 ఫార్మాట్‌లో కూడా సరికొత్త రికార్డులు నమోదవుతున్నాయి. 60 బంతులు మాత్రమే ఉండే ఈ లీగ్‌లో బ్యాటర్ల బాదుడు మామూలుగా ఉండదు. తాజాగా ఓ క్రికెటర్‌.. 43 బంతుల్లోనే ఏకంగా డబుల్‌ సెంచరీ (193 నాటౌట్‌) చేసినంత పనిచేశాడు. ఇందులో 22 సిక్సర్లు, 14 బౌండరీలున్నాయి. అంటే 43 బంతుల్లో 36 సార్లు అతడు ఆడిన బంతి బౌండరీ లైన్‌ దాటింది. ఈ వీరబాదుడు బాదిన బ్యాటర్‌ పేరు హమ్జా సలీమ్‌ దార్‌. యూరోపియన్‌ క్రికెట్‌ టీ10 లీగ్‌లో భాగంగా హమ్జా ఈ రికార్డు నమోదుచేశాడు.

యూరోపియన్‌ క్రికెట్‌ టీ10 మ్యాచ్‌లో భాగంగా కాటలున్యా జాగ్వార్‌ వర్సెస్‌ సోహల్‌ హాస్పిటాల్టెట్‌ మధ్య జరిగిన మ్యాచ్‌లో హమ్జా ఈ రికార్డు నెలకొల్పాడు. తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన జాగ్వార్‌.. నిర్ణీత 10 ఓవర్లలో ఒక్క వికెట్‌ కూడా నష్టపోకుండా 257 పరుగులు చేసింది. హమ్జాతో పాటు మరో ఓపెనర్‌ యాసిర్‌ అలీ 19 బంతుల్లోనే 58 పరుగులతో నాటౌట్‌గా నిలిచాడు. టీ10 క్రికెట్ చరిత్రలో ఇదే హయ్యస్ట్‌ స్కోరు కావడం గమనార్హం. అంతకుముందు టీ10లలో అత్యధిక స్కోరు 163గా ఉంది.

𝗪𝗢𝗥𝗟𝗗 𝗥𝗘𝗖𝗢𝗥𝗗 𝗞𝗡𝗢𝗖𝗞!🤯

