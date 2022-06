June 9, 2022 / 07:12 PM IST

చంద్రుడిపై న‌డ‌వడం సుల‌భ‌మా? అక్క‌డ ఎలా ఉంటుంది..? రాత్రిపూట ఆకాశంలోకి చూసిన‌వాళ్లు ఒక్క‌సారైనా ఈ ప్ర‌శ్న‌లు వేసుకొనే ఉంటారు. అలాంటి వారి ప్ర‌శ్న‌ల‌కు సమాధానం చెబుతూ ఓ వీడియో నెట్టింట వైర‌ల్‌గా మారింది. చంద్రుడిపై న‌డుస్తూ కాలుజారి ప‌డ్డ వ్యోమ‌గామి వీడియోను నాసా విడుద‌ల ఇటీవ‌ల చేయ‌గా, చ‌క్క‌ర్లు కొడుతోంది.

చంద్రుడిపై వాతావ‌ర‌ణ అన్వేష‌ణ‌కు వ్యోమ‌గాములు 1972లో అపోలో 17 మిష‌న్‌లో అడుగుపెట్టారు. వారు చంద్రుడిపై న‌డిచారు. ఈ క్ర‌మంలో ఓ వ్యోమ‌గామి కాలుజార‌డంతో కింద‌ప‌డిపోయాడు. నాసా విడుద‌ల చేసిన ఈ వీడియోను క‌న్‌స్ట్ర‌క్ట‌విజ‌మ్ అనే యూజ‌ర్ ట్విట‌ర్‌లో షేర్ చేశారు. ఈ వీడియోను ఇప్ప‌టికే 5 ల‌క్ష‌ల‌మంది వీక్షించారు.మైకేల్ జాక్స‌న్‌లా మూన్‌వాక్ ఎలా చేయాలో తెలియ‌కుంటే ఇలా జ‌రుగుతుంద‌ని ఒక‌రు స‌ర‌దాగా కామెంట్ చేశారు.

Bloopers from NASA showing astronauts losing their footing while walking on the moon. pic.twitter.com/4craeD80O3

— Black Hole (@konstructivizm) June 7, 2022