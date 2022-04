April 1, 2022 / 02:13 PM IST

భువ‌నేశ్వ‌ర్ : ల‌వ‌ర్స్ మ‌ధ్య గొడ‌వ‌లో త‌ల‌దూర్చిన ఫుడ్ డెలివ‌రీ బాయ్ ర‌చ్చ‌ర‌చ్చ చేశాడు. బాయ్‌ప్రెండ్‌ను దూషించిన బాలిక‌ను తీవ్రంగా కొడుతున్న‌ ఫుడ్ డెలివ‌రీ ఎగ్జిక్యూటివ్ వీడియో సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్‌గా మారింది. ఒడిషాలోని భువ‌నేశ్వ‌ర్‌లో మంగ‌ళవారం ప్ర‌జ‌లు చూస్తుండగా ఈ ఘ‌ట‌న జ‌రిగింది. ఇందిరా గాంధీ పార్క్ నుంచి బ‌య‌ట‌కు రాగానే బాయ్‌ఫ్రెండ్‌తో బాలిక గొడ‌వ ప‌డుతోంది.

వైర‌ల్ వీడియోలో బాలిక బాయ్‌ఫ్రెండ్‌ను దూషిస్తూ కొడుతుండ‌టం క‌నిపించింది. ఆపై బాయ్‌ఫ్రెండ్‌పైకి రాయి విసిరింది. ఆ స‌మ‌యంలో అటుగా వెళుతున్న వారు త‌మ మొబైల్ ఫోన్ల‌లో ఈ దృశ్యాల‌ను రికార్డు చేశారు. గొడ‌వ‌ప‌డుతున్న ల‌వ‌ర్స్‌కు స‌ర్ధిచెప్పేందుకు ఫుడ్ డెలివ‌రీ ఎగ్జిక్యూటివ్ జోక్యం చేసుకున్నాడు.

బాలిక‌కు స‌ర్దిచెబుతుండ‌గా అత‌డిపైనా ప‌రుష ప‌ద‌జాలంతో విరుచుకుప‌డింది. దీంతో స‌హ‌నం కోల్పోయిన డెలివ‌రీ బాయ్ ఆమెపై చేయిచేసుకున్నాడు. ఈ ఘ‌ట‌నపై బాలిక‌, ఫుడ్ డెలివ‌రీ బాయ్ ఎవ‌రూ పోలీసుల‌కు ఫిర్యాదు చేయ‌లేదు. కాగా వీడియో సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ కావ‌డంతో భువ‌నేశ్వ‌ర్ డీసీపీ ఉమాశంక‌ర్ స్పందించారు. గొడ‌వ‌కు దిగిన బాలిక‌, ఫుడ్ డెలివ‌రీ బాయ్ ఇద్ద‌రిపై కేసు నమోదు చేయాల‌ని సంబంధిత పోలీస్ స్టేష‌న్ అధికారుల‌కు సూచించాన‌ని తెలిపారు.

Food Delivery boy who tried to intervene and pacify the matter, losses his cool after scolded by the girl, started beating the girl.

Case registered against both parties#Odisha @aajtak @IndiaToday pic.twitter.com/DqINUglqH0

— Mohammad Suffian (@iamsuffian) March 31, 2022