July 5, 2022 / 03:24 PM IST

ల‌క్నో: పోలీస్ స్టేష‌న్‌లో పోలీసుపై ఓ వ్య‌క్తి దాడికి దిగాడు. ఈ ఘ‌ట‌న ఉత్త‌ర‌ప్ర‌దేశ్‌లోని మెయిన్‌పురిలో జ‌రిగింది. ఓ కేసులో విచార‌ణ కోసం పోలీసు స్టేష‌న్‌కు వ‌చ్చిన ఆ వ్య‌క్తి అక్క‌డ విధుల్లో ఉన్న పోలీసుపై అటాక్ చేశాడు. పోలీసు స్టేష‌న్ ఆవ‌ర‌ణ‌లో ఆ వ్య‌క్తి పోలీసుపై పంచ్‌లు విసిరాడు. పాత కేసులో ద‌ర్యాప్తు చేస్తున్న స‌మ‌యంలో ఆవేశానికి లోనైన స‌దరు వ్య‌క్తి స‌హ‌నం కోల్పోయాడు. ఆ కోపంతోనే పోలీసుపై ముష్టిఘాతానికి దిగాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఇదే. ఈ సంఘ‌ట‌న‌కు సంబంధించిన పూర్తి వివ‌రాలు ఇంకా తెలియ‌రాలేదు.

#WATCH | Young man loses temper, beats police official inside a police station premises in Mianpuri UP. He had been called for counselling in connection with another case.

(Note: Abusive language) pic.twitter.com/WhYJwa95NQ

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 5, 2022