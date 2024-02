February 16, 2024 / 09:53 AM IST

Kane Williamson : న్యూజిలాండ్ మాజీ కెప్టెన్ కేన్ విలియ‌మ్స‌న్(Kane Williamson) ప‌రుగుల వ‌ర‌ద పారిస్తున్నాడు. ఫ్యాబ్ 4లో ఒక‌డైన కేన్ మామ‌..టెస్టు క్రికెట్‌లో తానొక దిగ్గ‌జం అని చాటుతూ వ‌రుస‌గా శ‌త‌కాల మీద శ‌త‌కాలు బాదేస్తున్నాడు. స్వ‌దేశంలో ద‌క్షిణాఫ్రికాతో జ‌రిగిన‌ తొలి టెస్టులో రెండు ఇన్నింగ్స్‌ల్లోనూ సెంచ‌రీ కొట్టిన విలియ‌మ్స‌న్.. రెండో టెస్టులోనూ వంద బాదేశాడు.

దాంతో, 32 సెంచ‌రీతో అగ్ర‌స్థానంలో కొన‌సాగుతున్న‌ ఆస్ట్రేలియా స్టార్ బ్యాట‌ర్ స్టీవ్ స్మిత్() రికార్డును స‌మం చేశాడు. అంతేకాదు స్మిత్ కంటే త‌క్కువ ఇన్నింగ్స్‌ల్లోనే ఈ కివీస్ బ్యాట‌ర్ 32 సెంచ‌రీల మైలురాయికి చేరుకోవడం గ‌మ‌నార్హం. విలియ‌మ్స‌న్ 172 ఇన్నింగ్స్‌ల్లోనే ఈ ఫీట్ సాధించ‌గా.. స్మిత్ 174 ఇన్నింగ్స్‌లు తీసుకున్నాడు.

Kane Wiliamson cannot help himself 💯

Third of the series, seventh in seven Tests 🥶

👉 https://t.co/S8tTDHON3G | #NZvSA pic.twitter.com/liPnPwa6iu

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) February 16, 2024