ముంబై : ల‌క్నోతో జ‌రిగిన ఎలిమినేట‌ర్ మ్యాచ్‌లో ఆర్సీబీ బ్యాట‌ర్ ర‌జ‌త్ పాటీదార్ సూప‌ర్ సెంచ‌రీతో ఆక‌ట్టుకున్న విష‌యం తెలిసిందే. పాటీదార్ 54 బంతుల్లో 12 ఫోర్లు, ఏడు సిక్స‌ర్ల‌తో 112 ర‌న్స్ చేసి నాటౌట్‌గా నిలిచాడు. అస‌లైన స‌మ‌యంలో అద్భుత ఇన్నింగ్స్ ఆడిన పాటీదార్‌పై మాజీ కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీ ప్ర‌శంస‌లు కురిపించాడు. ఎన్నో గొప్ప ఇన్నింగ్స్‌ల‌ను చూశాన‌ని, కానీ ర‌జ‌త్ లాంటి ఇన్నింగ్స్‌ల‌ను ఎక్కువ‌గా చూడ‌లేద‌ని, వ‌త్తిడి ఎక్కువ‌గా ఉన్న ఈ మ్యాచ్‌లో అత‌ను రాణించ‌డం అద్భుత‌మ‌ని, ప్లేఆఫ్స్‌లో గుర్తింపులేని బ్యాట‌ర్ సెంచ‌రీ చేయ‌డం ఐపీఎల్ చ‌రిత్ర‌లో పెద్ద విష‌యం అవుతుంద‌ని కోహ్లీ అన్నాడు. పాటీదార్ ప్ర‌త్యేక‌మైన ఇన్నింగ్స్ ఆడాడ‌ని, దాన్ని ఈజీగా తీసుకోవ‌ద్ద‌న్నాడు. ఆ ఇన్నింగ్స్‌లో ఉన్న గొప్ప‌త‌నాన్ని అర్థం చేసుకోవాల‌ని, పాటీదార్‌ను ప్ర‌శ్నించాల‌ని కోహ్లీ అన్నాడు.

