Nikhil | నిఖిల్ చేతిలో మరో పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్.. ఉత్కంఠ భరితంగా ప్రీ లుక్ పోస్టర్

June 1, 2023 / 08:28 AM IST

Actor Nikhil | రోజు రోజుకు నిఖిల్ రేంజ్ పెరుగుతూనే ఉంది. ఆయనతో సినిమా తీయడానికి పెద్ద పెద్ద బ్యానర్లు సైతం ఆసక్తి చూపిస్తున్నాయి. ఇక నిఖిల్ కూడా రెగ్యులర్ కమర్షియల్ సినిమాల జోలికి పోకుండా జనాలకు తెలియని కథలతో వచ్చి హిట్లు కొడతున్నాడు. గత రెండు మూడేళ్లుగా కంటెంట్‌ ఓరియెంటెడ్ సినిమాలకే నిఖిల్ ఓటు వేస్తున్నాడు‌. ఆయన నుండి సినిమా వస్తుందంటే మినిమం గ్యారెంటీ అనే ట్యాగ్‌ను సంపాదించుకున్నాడు. ఇక ‘కార్తికేయ-2′తో తన మార్కెట్‌ను ఏకంగా పాన్‌ ఇండియా స్థాయికి ఏర్పరుచుకున్నాడు. గతేడాది చివర్లో వచ్చిన ’18పేజీస్‌’ ఉన్నంతలో బాగానే పర్ఫా్ర్మ్ చేసింది. ప్రస్తుతం ఆయన నటించిన స్పై కూడా కంటెంట్ తరహా సినిమానే.

ఇప్పుడు నిఖిల్ చేస్తున్న సినిమాలన్నీ పాన్ ఇండియా లెవల్లో రూపొందుతున్నవే. ఇటీవలే ప్రకటించిన ది ఇండియన్ హౌజ్ సైతం పాన్ ఇండియా రేంజ్లోనే తెరకెక్కుతుంది. రామ్ చరణ్ నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమాతో రామ్‌ వంశీ కృష్ణ దర్శకుడిగా పరిచయమవుతున్నాడు. ఇప్పటికే రిలీజైన టైటిల్ గ్లింప్స్ ఓ రేంజ్ లో అంచనాలు క్రియేట్ చేసింది. ఇక ఇదిలా ఉంటే తాజాగా నిఖిల్ మరో పాన్ ఇండియా సినిమాను ప్రకటించాడు. భరత్ కృష్ణమాచార్య దర్శకత్వంలో ఒక ఖ‌డ్గం త‌ర‌హాలో ఉన్న ఆయుధంతో ఈ సినిమా ప్రీ లుక్‌ను ఆస‌క్తిక‌రంగా డిజైన్ చేశారు. గురువారం ఈ సినిమా టైటిల్, ఫ‌స్ట్ లుక్ లాంచ్ చేయ‌బోతున్నారు. మ‌నోజ్ ప‌ర‌మ‌హంస‌, ర‌వి బ‌స్రూర్ (కేజీఎఫ్ ఫేమ్‌) లాంటి టాప్ టెక్నీషియ‌న్లు ఈ సినిమాకు ప‌ని చేయ‌నున్నారు. బింబిసార ర‌చ‌యిత వాసుదేవ్ ఈ సినిమాకి మాట‌లు రాస్తున్నాడు.

After #SPY our Next film will be… An Epic Fantasy 🔥

Thrilling Odyssey of an Ambitious Young Warrior …

1st Look Tomorrow @krishbharat20 @manojdft @RaviBasrur @TagoreMadhu @bhuvan_sagar @PixelStudiosoff pic.twitter.com/3zZJ5KVTAQ

— Nikhil Siddhartha (@actor_Nikhil) May 31, 2023