August 4, 2023 / 11:55 AM IST

TOBY | కన్నడ సినిమా గరుడ గమన వృషభ వాహన (Garuda Gamana Vrushaba Vahana) ఎంత పెద్ద బ్లాక్ బస్టర్ అయ్యిందో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. ఈ సినిమాకు ద‌ర్శ‌కుడు రాజ్ బి శెట్టి (Raj B Shetty). ఆయన నటించి, దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా ఐఎండీబీలో క‌న్న‌డ సినిమా ఆల్ టైం లిస్ట్‌లో టాప్‌లో ఉంది. ఇత‌డు ద‌ర్శ‌కుడిగానే కాకుండా నటుడిగా, స్టంట్ మాస్టర్‌గా, స్టోరి రైట‌ర్‌గా సుపరిచితం. లేటెస్ట్‌గా వచ్చిన రిషబ్ శెట్టి కాంతారా (Kantara) మూవీకి రాజ్ బి శెట్టి స్టంట్ మాస్టర్‌గా వ్య‌వ‌హ‌రించాడు. అయితే చాలా రోజుల తర్వాత రాజ్ బి శెట్టి ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న కొత్త సినిమా “టోబి”. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి వచ్చిన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ ప్రేక్షకుల‌ను విశేషంగా ఆక‌ట్టుకుంది.

రాజ్ బి శెట్టి పెద్ద ముక్కు పుడక పెట్టుకొని రగ్గడ్ లుక్‌లో ఉన్న ఈ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ అప్ప‌ట్లో విప‌రీతంగా ట్రెండ్ అయ్యింది. తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి మేకర్స్ సాలిడ్ అప్‌డేట్‌ను అందించారు. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ట్రైల‌ర్‌ను నేడు సాయంత్రం 4 గంట‌ల‌కు విడుద‌ల చేస్తున్న‌ట్లు మేకర్స్ వెల్ల‌డించారు. ఇక ఈ ట్రైల‌ర్‌ను కన్న‌డ ట్ర‌యో (TRIO) రక్షిత్ శెట్టి (Rakshit Shetty), రిషబ్ శెట్టి (Rishab Shetty), రాజ్ బి శెట్టిలు (Raj B shetty) విడుద‌ల చేయ‌నున్నారు. ఈ విష‌యాన్ని తెలుపుతూ.. “ ‘టోబీ’ యొక్క అపరిమితమైన శక్తి నేడు ప్రపంచానికి ఆవిష్కృతం కానుంది. టోబీ యొక్క ట్రైలర్ ఆర్ఆర్ఆర్ (RRR) ట్ర‌యోతో విడుద‌ల అవుతుంది అంటూ” రాజ్ బి శెట్టి సోష‌ల్ మీడియాలో రాసుకోచ్చారు.

The unbridled force of ‘Toby’ will be unveiled to the world tomorrow! ☺️

Unchaining the trailer of #TOBY with ‘RRR’ #𝐓𝐨𝐛𝐲𝐓𝐫𝐚𝐢𝐥𝐞𝐫𝐎𝐧𝐀𝐮𝐠𝟒 𝐚𝐭 𝟒.𝟎𝟓𝐏𝐌! #TobyTrailer #TobyOnAug25 @rajbshettyOMK @rakshitshetty @shetty_rishab #BasilALChalakkal pic.twitter.com/62P4BLiQxN

