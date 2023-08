August 15, 2023 / 01:07 PM IST

The Great Indian Family | బాలీవుడ్ స్టార్ విక్కీ కౌశ‌ల్ తెలుగు ప్రేక్ష‌కుల‌కు సుప‌రిచిత‌మే. ‘ఉరి:ది స‌ర్జిక‌ల్ స్ట్రైక్‌’, మసాన్, రాజీ, సంజు, సర్దార్ ఉద్ద‌మ్, జరా హాట్కే జరా బచ్కే వంటి చిత్రాల‌లో బాలీవుడ్‌లో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. ఇక విక్కీ నటించిన ఉరి సినిమా తెలుగులో కూడా డ‌బ్ అయి ఇక్క‌డ కూడా మంచి విజ‌యం సాధించింది. ఈ చిత్రానికి బెస్ట్ యాక్ట‌ర్‌గా విక్కీ నేష‌న‌ల్ అవార్డును కూడా గెలుచుకున్నాడు. గ‌తేడాది ఈయ‌న ప్రాధాన పాత్ర‌లో న‌టించిన ‘స‌ర్దార్ ఉద్దం’ నేరుగా ఓటీటీలో విడుద‌లై ప్రేక్ష‌కుల ప్ర‌శంస‌లు పొందింది. ఇదిలా ఉంటే విక్కీ కౌశ‌ల్ తాజాగా న‌టిస్తున్న చిత్రం ది గ్రేట్ ఇండియ‌న్ ఫ్యామిలీ (The Great Indian Family ). తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి మేక‌ర్స్ సాలిడ్ అప్‌డేట్ ప్ర‌క‌టించారు.

ఈ సినిమా విడుద‌ల తేదీని మేక‌ర్స్ సోష‌ల్ మీడియా వేదిక‌గా ప్ర‌క‌టించారు. సెప్టెంబ‌ర్ 22వ తేదీన ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా ఈ సినిమాను విడుద‌ల చేస్తున్న‌ట్లు తెలిపారు. దీనితో పాటు విక్కీ కౌశ‌ల్ ఉన్న ఒక స్నీక్ పీక్ వీడియోను వ‌దిలారు. ఈ వీడియోలో విక్కీ మాట్లాడుతూ.. ” మా అంద‌రిని క‌ల‌వ‌డానికి మీ కుటుంబంతో పాటు రండి. సెప్టెంబ‌ర్ 22న మీ ద‌గ్గ‌ర్లోని సినిమా హాల్లో ది గ్రేట్ ఇండియ‌న్ ఫ్యామిలీ వ‌స్తుదంటూ వీడియో సాగింది. ప్ర‌స్తుతం ఈ వీడియో వైర‌ల్‌గా మారింది.

ఇక యష్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ (Yash Raj Flims) బ్యాన‌ర్‌పై ఆదిత్య చోప్రా (Aditya Chopra) ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తుండ‌గా.. ధూమ్ త్రీ (Dhoom 3), థగ్స్ ఆఫ్ హిందూస్థాన్ (Thugs Of Hindustan) చిత్రాల ఫేమ్ విజయ్ కృష్ణ ఆచార్య (Vijay krishna Acharya) ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్నాడు. ఇక‌ మాజీ మిస్ వరల్డ్ మానుషి చిల్లర్ (Maanushi Chillar) ఈ సినిమాలో కథానాయికగా నటిస్తుండ‌గా.. యశ్పాల్ శర్మ, వేదాంత సిన్హా, మనోజ్ పహ్వా, కుముద్ మిశ్రా, సదియా సిద్ధిఖీ, అల్కా అమీన్, సృష్టి దీక్షిత్, భువన్ అరోరా త‌దిత‌రులు ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు. ఇక ఈ సినిమా యష్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ బ్యాన‌ర్‌పై వ‌స్తున్న 50వ చిత్రం కావ‌డం విశేషం.

Home is where The Great Indian Family is 🥰🥰 See you & your family in cinemas on 22nd September! Celebrate #TheGreatIndianFamily with #YRF50 only at a big screen near you! pic.twitter.com/F2ThFfcVvg

— Yash Raj Films (@yrf) August 14, 2023