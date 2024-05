May 25, 2024 / 09:56 PM IST

IPL 2024 : ఐపీఎల్ ప‌దిహేడో సీజ‌న్‌లో బ్యాటింగ్‌నే న‌మ్ముకున్న స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్(Sunriseers Hyderabad) తొలిసారి బౌలింగ్‌లో ర‌ఫ్పాడించింది. ఫైన‌ల్ బెర్తును నిర్ణయించే క్వాలిఫ‌య‌ర్ 2లో లెఫ్టార్మ్ స్పిన్న‌ర్ల విజృంభ‌ణ‌తో సూప‌ర్ విక్ట‌రీ కొట్టింది. ఈ మ్యాచ్‌లో అద్భుతంగా రాణించిన‌ ఇంప్యాక్ట్ ప్లేయ‌ర్ షాబాజ్ అహ్మ‌ద్(Shabaz Ahmed) ‘ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్’ అవార్డుకు ఎంపిక‌య్యాడు.

అనంత‌రం మాట్లాడిన షాబాజ్.. ‘మేము ఈరోజు సెల‌బ్రేట్ చేసుకోవ‌డం లేదు. ఫైన‌ల్ రోజు కోసం మా సంబురాల‌ను వాయిదా వేశాం. ట్రోఫీ గెలిచాకే సెల‌బ్రేష‌న్స్ చేసుకుంటాం. ఇప్ప‌టికైతే రిలాక్స్ మోడ్‌లో ఉంటాం’ అని తెలిపాడు. ప‌ద‌హారో సీజ‌న్‌లో ఆర్సీబీ(RCB)కి ఆడిన‌ షాబాజ్‌ను మినీ వేలంలో హైద‌రాబాద్ కొన్న‌ది. రూ.2.4 కోట్లు ప‌లికిన ఈ లెఫ్ట్ ఆర్మ్ స్పిన్న‌ర్ ఈ సీజ‌న్‌లో ఆరెంజ్ ఆర్మీ విజ‌యాల్లో కీల‌క పాత్ర పోషించాడు. లోయ‌ర్ ఆర్డ‌ర్‌లో ధ‌నాధ‌న్ ఆడుతూ జ‌ట్టు కొండంత స్కోర్ కొట్ట‌డంలో సాయప‌డ్డాడు. చావోరేవో లాంటి క్వాలిఫ‌య‌ర్ 2లో సంచ‌ల‌న బౌలింగ్‌తో మ్యాచ్ విన్న‌ర్‌గా నిలిచాడు.

