August 18, 2022 / 02:55 PM IST

ఫిల్‌బిత్‌: ఉత్త‌ర‌ప్ర‌దేశ్‌లో ఓ ఎస్ఐ, కానిస్టేబుల్ నాగిని డ్యాన్ చేశారు. స్వాతంత్య్ర దినోత్స‌వం రోజున జాతీయ జెండా ఆవిష్క‌ర‌ణ త‌ర్వాత ఆ ఇద్ద‌రూ త‌న్మ‌య‌త్వంతో నాగిని నృత్యం చేశారు. ఫిలిబిత్‌లోని పురాణాపూర్ పోలీస్ స్టేష‌న్‌లో ఈ ఘ‌ట‌న జ‌రిగింది. అయితే పోలీసు దుస్తుల్లోనే ఉన్న ఆ ఇద్ద‌రూ డ్యాన్స్ చేయ‌డం వివాదాస్ప‌ద‌మైంది. ఇండిపెండెన్స్ డే రోజున సంబంధంలేని పాట‌కు డ్యాన్స్ చేసిన నేప‌థ్యంలో ఆ ఇద్ద‌ర్నీ పోలీస్ లైన్స్‌కు పంపిస్తున్న‌ట్లు ఫిలిబిత్ ఎస్పీ దినేశ్ కుమార్ తెలిపారు. అవ‌స‌రంలేని పాట‌కు వాళ్ల డ్యాన్స్ చేసిన‌ట్లు ఆయ‌న చెప్పారు. ఆ ఇద్ద‌రికీ క‌ఠిన‌మైన వార్నింగ్ ఇచ్చిన‌ట్లు చెప్పారు. ఎస్ఐ, కానిస్టేబుల్ తాగిన మైఖంలో లేర‌ని, కానీ యూనిఫామ్‌లో ఉన్న కార‌ణంగా వారిపై చ‌ర్య‌లు తీసుకున్న‌ట్లు ఎస్పీ దినేశ్ వెల్ల‌డించారు.

#WATCH | Uttar Pradesh: A Sub Inspector & a Constable, in uniform, were seen dancing at Puranpur Police Station in Pilbhit during Independence Day celebrations earlier this week. They have been sent to Police lines for dancing to the tunes of a song inappropriate for the occasion pic.twitter.com/ydDydaVi3M

