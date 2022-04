April 19, 2022 / 10:40 AM IST

హైద‌రాబాద్‌: కేంద్రంలోని మోదీ స‌ర్కార్‌పై తెలంగాణ మంత్రి కేటీఆర్ ఫైర్ అయ్యారు. కేంద్రం అనుస‌రిస్తున్న ప్ర‌భుత్వ విధానాల‌ను ఆయ‌న త‌ప్పుప‌ట్టారు. దేశంలో నిరుద్యోగం తారా స్థాయికి చేరింద‌ని, గ‌డిచిన 45 ఏళ్ల‌లో లేనంత‌గా నిరుద్యోగం ఉన్న‌ట్లు ఆయ‌న ఆరోపించారు. ఇవాళ ట్విట్ట‌ర్ వేదిక‌గా మంత్రి కేటీఆర్ .. కేంద్ర స‌ర్కార్ విధానాల‌ను నిల‌దీశారు. కేంద్ర వాణిజ్య మంత్రిత్వ‌శాఖ రిలీజ్ చేసిన డేటాను విశ్లేషిస్తూ ఓ ఆంగ్ల ప‌త్రిక రాసిన క‌థ‌నాన్ని మంత్రి కేటీఆర్ త‌న ట్వీట్‌లో ట్యాగ్ చేశారు. దేశంలో ద్ర‌వ్యోల్బ‌ణం 30 ఏళ్ల గ‌రిష్టానికి చేరిన‌ట్లు ఆరోపించారు. ఇటీవ‌ల పెట్రో ఇంధ‌న ధ‌ర‌లు కూడా ఆకాశాన్ని అంటుతున్న విష‌యం తెలిసిందే. ఇంధ‌న ధ‌ర‌లు కూడా దేశంలో ఆల్ టైమ్ హైకి చేరిన‌ట్లు ఆయ‌న త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో విమ‌ర్శించారు.

ఎన్డీఏ ప్ర‌భుత్వం ఇంధ‌న ధ‌ర‌ల‌ను నియంత్రించ‌లేక‌పోయింద‌న్నారు. ప్ర‌పంచంలో ఎక్క‌డా లేనంత‌గా ఎల్‌పీజీ సిలిండ‌ర్ ధ‌ర మ‌న ద‌గ్గ‌ర ఉన్న‌ట్లు మంత్రి తెలిపారు. వినియోగ‌దారుల విశ్వాసం అత్య‌ల్ప స్థాయికి ప‌డిపోయిన‌ట్లు ఆర్బీఐ ఇచ్చిన నివేదిక‌ను మంత్రి ప్ర‌స్తావిస్తూ మోదీ ప్ర‌భుత్వాన్ని త‌ప్పుప‌ట్టారు. ఇంత ద‌య‌నీయ పాల‌న కొన‌సాగిస్తున్న ఈ కేంద్ర ప్ర‌భుత్వాన్ని ఎన్డీఏ ప్ర‌భుత్వం అని పిలువాలా లేక ఎన్పీఏ ప్ర‌భుత్వం అని పిలువాలా అని ఆయ‌న అన్నారు. మోదీ స‌ర్కార్ ఆయ‌న భ‌క్తుల‌కు ఎన్పీఏ(నాన్ ప‌ర్ఫార్మింగ్ అసెట్‌) అని మంత్రి కేటీఆర్ త‌న ట్వీట్‌లో విమ‌ర్శించారు.

Unemployment in India at a 45 year High ⬆️

Inflation at 30 year High ⬆️

Fuel Prices all time High ⬆️

LPG Cylinder price Highest in the World ⬆️

RBI says consumer confidence is at its lowest ⬇️

Should we call this NDA Govt or NPA Govt ?

For Bhakts NPA = Non performing Asset pic.twitter.com/D6PYI6E9tW

