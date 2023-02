February 2, 2023 / 03:56 PM IST

న్యూఢిల్లీ : బాలీవుడ్ కింగ్ ఖాన్ షారుక్ ఖాన్ లేటెస్ట్ మూవీ ప‌ఠాన్ బాక్సాఫీస్ వ‌ద్ద భారీ వ‌సూళ్ల‌తో దూసుకుపోతోంది. ఈ మూవీ కేవ‌లం ఆరు రోజుల్లోనే రూ. 600 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్ల‌తో బాలీవుడ్ బాద్షాకు గ్రేట్ క‌మ్‌బ్యాక్ ఫిల్మ్‌గా నిలిచింది.

ఓవ‌ర్సీస్‌లోనూ ప‌ఠాన్ భారీ క‌లెక్ష‌న్ల‌ను కొల్ల‌గొడుతూ హ‌య్య‌స్ట్ గ్రాసర్‌గా నిలుస్తోంది. థియేట‌ర్ల‌లో షారుక్ అభిమానులు డ్యాన్స్‌లు చేస్తున్న వీడియోలు సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతున్నాయి. పఠాన్ సెల‌బ్రేష‌న్స్ ఈ రేంజ్‌లో సాగుతుంటే సోష‌ల్ మీడియా ఇన్‌ఫ్లుయ‌న్స‌ర్ పఠాన్ వ‌సూళ్ల‌పై మాట్లాడిన వీడియో ఫ్యాన్స్ దృష్టిని ఆక‌ర్షిస్తోంది.

