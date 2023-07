Kabul Premier League | ఒకే ఓవర్లో ఏడు సిక్సర్లు బాదిన అఫ్గానిస్థాన్ ప్లేయర్.. వీడియో

July 30, 2023 / 11:59 AM IST

Hunters vs Defenders | అఫ్గానిస్థాన్ వేదికగా జరుగుతున్న కాబుల్ ప్రీమియర్ లీగ్ (Kabul Premier League)లో సంచ‌ల‌నం న‌మోదైంది. కాబుల్ ప్రీమియర్ లీగ్‌లో భాగంగా షాహిన్ హంటర్స్ (SHH), అబాసిన్ డిఫెండర్స్(ABD) జట్ల మధ్య జరిగిన మ్యాచ్‌లో అఫ్గానిస్థాన్ ప్లేయర్ సెదీఖుల్లా అటల్ (Sediqullah Atal) ఒకే ఓవర్‌లో 7 సిక్సర్లు కొట్టి అరుదైన రికార్డు సాధించాడు.

షాహిన్ హంటర్స్ (SHH)కు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న సెదీఖుల్లా అటల్ తొలి ఇన్నింగ్స్ 19వ ఓవర్‌లో.. ఏబీడీ బౌలర్ అమిర్ జజాయ్ బౌలింగ్‌లో సిక్సర్ల వర్షం కురిపించాడు. తొలి బంతిని అమిర్ నోబాల్‌గా వేయగా అటల్ సిక్సర్ బాదాడు. అనంత‌రం వైడ్ వేయ‌గా అది బౌండరీకి వెళ్లింది. త‌ర్వాత ఆరు బంతుల‌ను వరుసగా 6 సిక్స్‌లు బాది అటల్ ప్ర‌పంచ‌ రికార్డు నమోదు చేశాడు. దీంతో అతడు 8 బంతుల్లోనే 48 రాబ‌ట్టుకున్నాడు. ప్ర‌స్తుతం ఈ వీడియో వైర‌ల్‌గా మారింది.

Madness in Afghanistan’s Kabul Premier League. 🤯🇦🇫

Sediq Atal smashed 48 runs in an over.

👉🏻 6NB, 4W, 6, 6, 6, 6, 6, 6 pic.twitter.com/trXA7LypIg

— Saif Ahmed 🇧🇩 (@saifahmed75) July 29, 2023