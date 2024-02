February 15, 2024 / 11:04 AM IST

Sarfaraz Khan : దేశ‌వాళీ క్రికెట్‌లో ప‌రుగుల వీరుడుగా పేరొందిన‌ స‌ర్ఫ‌రాజ్ ఖాన్(Sarfaraz Khan) క‌ల నిజ‌మైంది. సుదీర్ఘ నిరీక్ష‌ణ త‌ర్వాత‌ భార‌త జ‌ట్టు త‌ర‌ఫున తొలి టెస్టు మ్యాచ్(Test Match) ఆడే చాన్స్ ద‌క్కింది. ఇంగ్లండ్‌తో జ‌రుగుతున్న రాజ్‌కోట్ టెస్టు(Rajkot Test)లో స‌ర్ఫ‌రాజ్ అరంగేట్రం చేశాడు. లెజెండ‌రీ స్పిన్న‌ర్ అనిల్ కుంబ్లే (Anil Kumble) చేతుల మీదుగా ఈ యంగ్‌స్ట‌ర్ డెబ్యూ క్యాప్ అందుకున్నాడు.

త‌ద్వారా టీమిండియా త‌రఫున టెస్టుల్లో ఆరంగేట్రం చేసిన 311వ ఆట‌గాడిగా స‌ర్ఫ‌రాజ్ నిలిచాడు. కొడుకు భార‌త జ‌ట్టు టోపీ అందుకోవ‌డంతో అత‌డి తండ్రి నౌష‌ద్ ఖాన్ (Naushad Khan) భావోద్వేగానికి లోన‌య్యాడు. స‌ర్ఫ‌రాజ్‌ను గ‌ట్టిగా కౌగిలించుకొని ముద్దు పెట్టాడు.

ఎట్ట‌కేల‌కు త‌న కొడుకు టీమిండియా జెర్సీ వేసుకోవ‌డం చూసి నౌష‌ద్ సంతోషంతో క‌న్నీళ్లు పెట్టుకున్నాడు. ఆ ప‌క్క‌నే ఉన్న స‌ర్ఫ‌రాజ్ భార్య కూడా ఆ భావోద్వేగానికి లోనై కంటత‌డి పెట్టుకుంది. దాంతో, అత‌డు ఆమె కండ్లు తుడిచి హ‌త్తుకున్నాడు. ఈ దృశ్యం స్టేడియంలోని ప్ర‌తి ఒక్క‌రిని క‌దిలించింది.

