January 23, 2023 / 08:59 PM IST

బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో సైఫ్‌ అలీఖాన్‌ కూతురిగా ఇండస్ట్రీ ఎంట్రీ ఇచ్చింది సారా అలీఖాన్ (Sara Ali Khan ). మెస్మరైజింగ్ యాక్టింగ్‌ స్కిల్స్ తో సూపర్ ఫ్యాన్‌ ఫాలోయింగ్ ఖాతాలో వేసుకుంది. తనకంటూ ప్రత్యేక ఇమేజ్‌ను క్రియేట్‌ చేసుకునే ఫుల్‌ బిజీగా ఉన్న ఈ భామ ప్రస్తుతం ఓ వెబ్ ప్రాజెక్ట్‌ చేస్తోంది. దేశభక్తి నేపథ్యంలో 1942 బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో సాగే ఈ అమెజాన్‌ ప్రైమ్‌ ప్రాజెక్ట్‌కు Ae Watan Mere Watan టైటిల్‌ ఫిక్స్‌ చేశారు.

ఈ విషయాన్ని షేర్ చేస్తూ ఆసక్తికర గ్లింప్స్ వీడియోను షేర్ చేశారు మేకర్స్‌. ఇప్పటివరకు గ్లామరస్ లుక్‌లో కనిపించిన సారా అలీఖాన్‌ ఈ సారి ఎవరికీ భయపడని స్వాతంత్య్ర సమరయోధురాలిగా కనిపించబోతున్నట్టు గ్లింప్స్ వీడియోతో తెలిసిపోతుంది. వాస్తవ ఘటనల ఆధారంగా ఈ వెబ్ మూవీ ఉండబోతున్నట్టు మేకర్స్‌ తెలియజేశారు.

కన్నన్‌ ఆయ్యర్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ ప్రాజెక్ట్‌కు దరబ్‌ ఫరూఖి, కన్నడ్‌ అయ్యర్‌ సంయుక్తంగా కథనందిస్తున్నారు. ధర్మ ఎంటర్‌టైన్‌ మెంట్ బ్యానర్‌పై కరణ్‌ జోహార్‌, అపూర్వ మెహతా నిర్మిస్తున్నారు. త్వరలోనే విడుదల తేదీపై క్లారిటీ ఇవ్వనున్నారు మేకర్స్.

Ae Watan Mere Watan గ్లింప్స్ వీడియో..

an ode to the unsung heroes

an ode to India’s freedom struggle💙#AeWatanMereWatan, new Amazon Original Movie – now filming 🎬

#AeWatanMereWatanOnPrime#KaranJohar @apoorvamehta18 @somenmishra0 @SaraAliKhan #KannanIyer @darab_farooqui @Dharmatic_ pic.twitter.com/UiDMjoV1Wb

— prime video IN (@PrimeVideoIN) January 23, 2023