Ravi Shastri Posts Flashy Pictures In His Twitter Account With Punchy Taglines

రెచ్చిపోయిన ర‌విశాస్త్రి..

May 20, 2022 / 01:27 PM IST

ముంబై: ర‌విశాస్త్రి దుమ్మురేపుతున్నాడు. కొత్త లుక్‌లో కేక పుట్టిస్తున్నాడు. టీమిండియా మాజీ కోచ్ ఓ క‌ల‌ర్‌ఫుల్ డ్రెస్సులో వెరైటీగా ద‌ర్శ‌న‌మిస్తున్నాడు. మెరుపుల జాకెట్ వేసుకున్న ర‌విశాస్త్రి త‌న కొత్త ఫోటోల‌ను ట్విట్ట‌ర్‌లో పోస్టు చేశారు. ప‌బ్‌లో స్వాగ్ త‌ర‌హా పిక్స్‌తో నెటిజెన్స్‌ను అట్రాక్ట్ చేస్తున్నాడు. బ్లూ షైనింగ్ జాకెట్‌.. డిస్కో క‌ళ్ల‌ అద్దాలు.. మెడ‌లో భారీ చెయిన్‌తో ఓ డాన్ స్ట‌యిల్‌లో ర‌విశాస్త్రి త‌న లుక్‌తో అద‌ర‌గొడుతున్నాడు. ఇక త‌న ఫోటోల‌కు ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ కూడా పోస్టు చేశాడు. చేయి పైకి లేపి సీరియ‌స్ లుక్‌లో ఉన్న ఓ ఫోటోకు యమ క్రేజీ ట్యాగ్ ఇచ్చాడత‌ను. నా ఫ్యామిలీ ముంబైలో జీవిస్తుంది, కానీ నేను మాత్రం ఈ క్ష‌ణ‌మే జీవిస్తాన‌న్న పంచ్ డైలాగ్ కొట్టాడు. ర‌వి ఇంటెన్ష‌న్ ఏంటో తెలియ‌దు కానీ.. చాలా ఖ‌త‌ర్నాక్ పంచ్‌తో ఇర‌గ‌దీశాడు.

My family lives in Mumbai and I live in the moment. pic.twitter.com/22BBncYoDL — Ravi Shastri (@RaviShastriOfc) May 20, 2022

ఇక మ‌రో ఫోటోలో మోడ‌లింగ్ స్కిల్స్ చూపించాడు ర‌విశాస్త్రి. పెద్ద వాచ్ పెట్టుకున్న అత‌ను ఓ సైడ్ లుక్ ఇస్తున్న‌ట్లు ఫోటోను పోస్టు చేశాడు. ఇక ఆ ఫోటోకు కూడా సూప‌ర్ ట్యాగ్ ఇచ్చాడు. రాత్రి మీరు స‌రిగా నిద్ర పోకుంటే, చాలా అరుదుగా శుభోద‌యాలు ఉంటాయ‌ని ర‌వి త‌న మెసేజ్‌లో చెప్పాడు.

‘Good mornings’ are optional if you haven’t slept at all. pic.twitter.com/4OhSYEg3Ln — Ravi Shastri (@RaviShastriOfc) May 20, 2022

మూడ‌వ ఫోటోలోనూ మ‌రో పంచ్ ట్యాగ్‌తో షేక్ చేశాడు. పార్టీలో ఓ ఓల్డ్‌ లేడీతో దిగిన ఫోటోను ర‌విశాస్త్రి పోస్టు చేశాడు. నువ్వు ఆమె డీఎంలో ఉన్నావ్‌.. ఆమె నా వీఐపీ గెస్ట్‌లిస్ట్‌లో ఉంద‌న్న ట్యాగ్‌లైన్‌ను పోస్టు చేశాడు. ఈ మూడు ఫోటోలు ఇప్పుడు వైర‌ల్ అవుతున్నాయి. ప్ర‌స్తుతం ర‌విశాస్త్రి .. ఐపీఎల్‌లో కామెంటేట‌ర్‌గా చేస్తున్న విష‌యం తెలిసిందే.

You’re in her DMs. She’s on my VIP guestlist. pic.twitter.com/eJTzoVKMz3 — Ravi Shastri (@RaviShastriOfc) May 20, 2022

591430