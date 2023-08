TOBY Trailer | బలి ఇచ్చే గొర్రె దొరుకుతుందా.. ఉత్కంఠ రేపుతున్న ‘టోబి’ ట్రైలర్

August 4, 2023 / 05:04 PM IST

TOBY Trailer | కన్నడ సినిమా గరుడ గమన వృషభ వాహన (Garuda Gamana Vrushaba Vahana) ఎంత పెద్ద బ్లాక్ బస్టర్ అయ్యిందో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. ఈ సినిమాకు ద‌ర్శ‌కుడు రాజ్ బి శెట్టి (Raj B Shetty). ఆయన నటించి, దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా ఐఎండీబీలో క‌న్న‌డ సినిమా ఆల్ టైం లిస్ట్‌లో టాప్‌లో ఉంది. అయితే చాలా రోజుల తర్వాత రాజ్ బి శెట్టి ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న కొత్త సినిమా “టోబి”. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి వచ్చిన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్, గ్లింప్స్‌ గట్రా ప్రేక్షకుల‌ను విశేషంగా ఆక‌ట్టుకుంది. తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి మేక‌ర్స్ ట్రైల‌ర్ విడుద‌ల చేశారు.

“నేను బ‌లి ఇవ్వడానికి తెచ్చిన గొర్రె తప్పించుకుంది. ఆ బ‌లి ఇచ్చే గొర్రె తిరిగి గ్రామంలోకి అడుగు పెట్టకూడదు. ఒకవేళ ఊరిలోకి అడుగుపెడితే అది ఇకపై గొర్రె కాదు. అది మారి (మృత్యుదేవత)గా మారిపోతుందంటూ” ట్రైల‌ర్ సాగుతుంది. కాగా ఇందులో రాజ్ బి శెట్టి మూగవాడిగా న‌టిస్తున్న‌ట్లు ట్రైల‌ర్ చూస్తే తెలుస్తుంది. క్రైమ్, డ్రామా, థ్రిల్లర్ నేపథ్యంలో వ‌స్తున్న ఈ సినిమా ట్రైలర్‌ ఆరంభం నుంచి ముగింపు వరకు ఉత్కంఠంగా సాగింది. ఇక ఈ ట్రైల‌ర్‌ను కన్న‌డ ట్ర‌యో (TRIO) రక్షిత్ శెట్టి (Rakshit Shetty), రిషబ్ శెట్టి (Rishab Shetty), రాజ్ బి శెట్టిలు (Raj B shetty) విడుద‌ల చేశారు.

ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్స్ పనులు జరుపుకుంటున్న ఈ సినిమా రిలీజ్ టైమ్ నాటికి ఇతర భాషల్లోనూ విడుదల చేసే అవకాశం ఉంది. ఇక ఈ సినిమాను లైట‌ర్ బుద్ధ ఫిలిమ్స్, అగస్త్య ఫిలిమ్స్ తో కలిసి సంయుక్తంగా నిర్మిస్తోండ‌గా.. బాసిల్ అల్చలక్కల్ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్నాడు. ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా ఆగష్టు 25న ఈ సినిమా విడుదల చేయ‌నున్న‌ట్లు చిత్ర యూనిట్ తెలిపింది. సంయుక్త హర్నాడ్, చైత్ర ఆచార్ హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు.

