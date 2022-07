July 29, 2022 / 04:11 PM IST

Rain | హైదరాబాద్‌ జంట నగరాల పరిధిలోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ ఈదురుగాలులతో వర్షం కురుస్తున్నది. కూకట్‌పల్లి, హైదర్‌నగర్‌, ప్రగతినగర్‌, బాచుపల్లి, దిల్‌సుఖ్‌నగర్‌, సరూర్‌నగర్‌, మలక్‌పేట, చాదర్‌ఘాట్‌లో వర్షం కురుస్తున్నది. ముషీరాబాద్‌, చిక్కడపల్లి, ఆర్టీసీ క్రాస్‌రోడ్‌, బాలానగర్‌, గాజులరామారాం, సూరారాం, అంబర్‌పేట, గచ్చిబౌలి, టోలిచౌకి, నేరేడ్‌మెట్‌, కుషాయిగూడ, రాయదుర్గంతోపాటు పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం కురుస్తున్నది. హయత్‌నగర్‌, వనస్థలిపురంలో ఉరుములు, మెరుపులతో భారీ వర్షం కురుస్తున్నది. ఇదిలా ఉండగా.. భారీ మేఘాలు నగరాన్ని కమ్మేడంతో చీకట్లు కమ్ముకున్నాయి.

Raining everywhere in the city #HyderabadRains pic.twitter.com/gGJiq41aJl



ఒక్కసారిగా వర్షం కురవడంతో వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురయ్యారు. ఇదిలా ఉండగా.. రాబోయే రెండు రోజులు రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో వర్షం కురుస్తుందని హైదరాబాద్‌ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. ఇదిలా ఉండగా.. ఆదిలాబాద్‌, కుమ్రంభీం ఆసిఫాబాద్‌, మంచిర్యాల, పెద్దపల్లి, హనుమకొండ, రాజన్న సిరిసిల్ల, జనగామ, సిద్ధిపేట, కరీంనగర్‌, ఖమ్మం, వికారాబాద్‌లో పలుచోట్ల మోస్తరు వర్షపాతం నమోదైంది. ఇవాళ అత్యధికంగా సిద్ధిపేటలోని శనిగరంలో 4.6, కరీంనగర్‌లోని బూరుగుపల్లిలో 4.5 సెంటీమీటర్ల వర్షాపాతం నమోదైందని టీఎస్‌డీపీఎస్‌ తెలిపింది.

Dark clouds, heavy rain and gusty winds. Rumbling skies at Motinagar, Hyderabad feels like evening at 3.30pm#HyderabadRains @Hyderabadrains @balaji25_t @HYDmeterologist @Rajani_Weather pic.twitter.com/rIHnP7fh2C

