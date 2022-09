September 24, 2022 / 11:47 AM IST

లండ‌న్: లావెర్ క‌ప్‌లో ఫెద‌ర‌ర్‌, నాద‌ల్ శుక్ర‌వారం డ‌బుల్స్ మ్యాచ్ ఆడారు. టెన్నిస్‌కు రిటైర్మెంట్ ప్ర‌క‌టించిన‌ ఫెద‌ర‌ర్ .. త‌న చివ‌రి మ్యాచ్ ఆడేశాడు. అయితే మ్యాచ్ ముగిసిన త‌ర్వాత ఫెద‌ర‌ర్ భావోద్వేగానికి లోన‌య్యాడు. క‌న్నీళ్ల‌ను ఆపుకోలేక‌పోయాడు. రోజర్ ప‌క్క‌నే కూర్చున్న నాద‌ల్ కూడా ఏడ్చేశాడు. తోటి మిత్రుడు, ప్ర‌త్య‌ర్థి ఫెద‌ర‌ర్ రిటైర్ అవుతున్నాడ‌న్న విష‌యాన్ని దిగ‌మింగేందుకు నాద‌ల్ ప్ర‌య‌త్నించాడు. ఆస్ట్రేలియ‌న్ ఓపెన్ ట్విట్ట‌ర్ అకౌంట్‌లో నాద‌ల్‌, ఫెడెక్స్ భావోద్వేగ ఫోటోను ట్వీట్ చేసింది.

Rafa Nadal and Roger Federer in tears after Federer’s retirement is the best sports moment you’ll see in some time.

Ultimate respect. 🐐🐐 pic.twitter.com/fUeY8wQSTM

— Barstool Sports (@barstoolsports) September 23, 2022