July 21, 2023 / 12:59 PM IST

Pareshan Movie Ott | నాటకరంగ అనుభవంతో వెండితెరపై తనదైన ముద్ర వేస్తున్నాడు తెలంగాణ నటుడు తిరువీర్ (Actor Thiruveer). ఈ యువకుడు ‘జార్జ్‌ రెడ్డి’, ‘పలాస’, ‘మల్లేశం’ తదితర చిత్రాలతో మంచి న‌టుడిగా గుర్తింపు తెచ్చుకుని.. ఇటీవలే మసూద (Masooda) సినిమాతో బ్లాక్ బస్టర్ (Block Buster) హిట్టందుకున్నాడు. తాజాగా ఈ యంగ్ హీరో న‌టించిన చిత్రం ‘పరేషాన్‌’. రూపక్ రొనాల్డ్‌ సన్‌ (Rupak Ronaldson) దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాకు సురేష్‌ ప్రొడక్షన్స్‌ (Suresh productions) ద్వారా ద‌గ్గుబాటి హీరో రానా (Daggubati rana) సమర్పకుడిగా వ్యవహరించారు. తెలంగాణలోని ఓ గ్రామంలో స్నేహితుల మధ్య జరిగే సంఘటనల నేపథ్యంలో వ‌చ్చిన ఈ సినిమా ఫ‌న్ ఎంటర్ టైనర్‌గా ఆల‌రించి మంచి విజ‌యం సొంతం చేసుకుంది. ఈ చిత్రం తాజాగా ఓటీటీ లాక్ (Pareshan OTT) చేసుకుంది.

ఈ సినిమా హక్కులను ప్ర‌ముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ ఫాం సోనీలివ్ (SonyLiv) దక్కించుకుంది. ఈ విష‌యాన్ని తెలుపుతూ.. “మ‌న బెస్ట్ ఫ్రెండ్సే.. మ‌న ద‌రిద్ర‌మైన పీడకలలుగా మారితే?.. రానా దగ్గుబాటి ఈ సంవత్సరంలో అత్యంత ఫ‌న్ ఎంటర్ టైనర్‌ చిత్రాన్ని మీకు అందిస్తున్నారు. ఆగస్ట్ 04 నుంచి సోనీ LIVలో #పరేషన్ స్ట్రీమింగ్ అవుతుందంటూ” ట్విట్ట‌ర్‌లో రాసుకొచ్చింది. దీనితోపాటు ఓ వీడియోను జ‌త చేసింది. కాగా ఆగ‌ష్టు 04నుంచి ఈ మూవీ స్ట్రీమింగ్‌ కానుంది. వాల్టెయిర్ ప్రొడక్షన్స్ (Waltair Productions) నిర్మించిన ఈ సినిమాకు విశ్వతేజ్‌ రాచకొండ (Vishwatej Rachakonda), సిద్ధార్థ్‌ రాళ్లపల్లి (Siddarth Rallapally) నిర్మాతలు. తిరువీర్‌కు జోడీగా ఇందులో పావని కరణం (Pavani Karanam) నటించింది. బన్నీ అభిరన్‌ (Bunny Abhiran), ముర‌ళీధ‌ర్ గౌడ్ (Balagam fame Muralidhar goud), శివరామ్, కెఎస్ఎల్ స్వామి తదితరులు ఇందులో ప్ర‌ధాన పాత్రలు పోషించారు.

What if your best friends turn out to be your worst nightmares?

Rana Daggubati presents the quirkiest film of the year, #Pareshan streaming on Sony LIV from Aug 4th.#Pareshan #PareshanOnSonyLIV #SonyLIV @RanaDaggubati @iamThiruveeR @PavaniKaranam1 @imvishwadev @siddharthr87 pic.twitter.com/Ic8SXK3apg

— Sony LIV (@SonyLIV) July 20, 2023