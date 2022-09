September 29, 2022 / 01:20 PM IST

వ‌డోద‌ర‌: జావెలిన్ త్రోయ‌ర్ నీర‌జ్ చోప్రా గ‌ర్భా స్టెప్పులేశాడు. గుజ‌రాత్‌లోని వ‌డోద‌ర‌లో జ‌రిగిన ఈవెంట్‌లో ఆయ‌న పాల్గొన్నాడు. ఒలింపిక్ స్వ‌ర్ణ ప‌త‌క విజేత చోప్రా.. గ‌ర్భా వేదిక వ‌ద్ద పూజ‌లు చేశాడు. ఆ త‌ర్వాత కొంత మంది స‌భ్యుల‌తో క‌లిసి గ‌ర్భా నృత్యాన్ని చేశాడు. స్టేజ్ మీద‌కు నీర‌జ్ వెళ్లిన స‌మ‌యంలో జ‌నం భారీగా నినాదాలు చేశారు. ఇటీవ‌ల జ‌రిగిన ప‌లు ఈవెంట్ల‌లోనూ నీర‌జ్ ప‌త‌కాలు గెలిచిన విష‌యం తెలిసిందే.

🇮🇳's Golden Boy @Neeraj_chopra1 attends special Garba night in #Vadodara among thousands of people🤩

The enthusiasm and celebrations at the garba ground multiplied when he surprised his fans at the spot🤩#36thNationalGames #NationalGames2022 pic.twitter.com/VYxyhIFwIM

— SAI Media (@Media_SAI) September 28, 2022