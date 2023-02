Tarakarathna | తారకరత్న కన్నుమూత.. సినీ, రాజకీయ ప్రముఖుల సంతాపం.. Live Updates

తారకరత్న మృతి పట్ల ప్రధాని మోదీ దిగ్భ్రంతి వ్యక్తం చేశారు. ఆయన మృతి తనను ఎంతగానో బాధించిందని పేర్కొన్నారు. తారకరత్న కుటుంబసభ్యులకు తన ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేశారు. ఈ మేరకు మోదీ ట్వీట్‌ చేశారు.

Pained by the untimely demise of Shri Nandamuri Taraka Ratna Garu. He made a mark for himself in the world of films and entertainment. My thoughts are with his family and admirers in this sad hour. Om Shanti: PM @narendramodi

