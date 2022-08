August 2, 2022 / 02:35 PM IST

ఆయనో మంత్రి.. భారీ కాయం.. తన వారి సంక్షేమం చూడటమే తన శాఖ లక్ష్యం. అంతే పిలిచిందే తడవుగా ఓ ఉత్సవానికి హాజరై తనదైన రీతిలో డ్యాన్స్‌ చేసి అందరి మనసు దోచుకున్నాడు. ఆయనే నాగాలాండ్‌కు చెందిన మంత్రి టెమ్‌జెన్ ఇమ్నా అలాంగ్. ఈయన నాగాలాండ్‌ ఉన్నత విద్య, గిరిజన వ్యవహారాల శాఖ మంత్రిగా ఉన్నారు. నాగాలాండ్‌లో ఆయన పరిచయం అక్కర్లేని రాజకీయ నేత. ఆయన భారీకాయాన్ని చూడగానే అక్కడి వారు ఇట్టే గుర్తుపట్టేస్తారు.

చిన్న కళ్ళతో ఒంటరిగా ఉండటం గురించి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేసినప్పటి నుంచి టెమ్‌జెన్‌ ఇమ్నా అలాంగ్‌ సోషల్ మీడియాలో పాపులర్ అయ్యారు. ప్రస్తుతం సుంగ్రెమాంగ్ ఫెస్టివల్ సందర్భంగా డ్యాన్స్ చేస్తున్న వీడియోను పోస్ట్ చేయడంతో మరోసారి అక్కడి వారి హృదయాలను గెలుచుకున్నాడు.

ట్విట్టర్‌లో తన డ్యాన్స్‌ క్లిప్‌ను షేర్‌ చేస్తూ ‘నేను కూడా డాన్స్ చేయగలను!’ అంటూ రాశారు. సుంగ్రెమాంగ్‌ వేడుకలో పాల్గొని అక్కడి కళాకారులతో కలిసి గ్రూప్ డ్యాన్స్‌లో పాల్గొనడం ఈ వీడియోలో చూడవచ్చు. సమృద్ధిగా పంటలు పండాలని కోరుకుంటూ జరుపుకునే అవో నాగాల పండుగ ఇది. ఈ గొప్ప వారసత్వాన్ని సంరక్షించి భవిష్యత్‌ తరాలకు అందించాల్సిన బాధ్యత మనపై ఉన్నదని మంత్రి ఇమ్నా సూచించారు. నాగాలాండ్ సంస్కృతిని, ఇక్కడి నృత్యాలను అన్వేషించేందుకు సందర్శించండి అంటూ కూడా సదరు మంత్రివర్యులు ప్రజలను కోరారు.

ట్విట్టర్‌లో పోస్ట్‌ చేసినప్పటి నుంచి ఈ వీడియో వైరలై ఎందరినో ఆకట్టుకున్నది. ఇప్పటివరకు ఈ వీడియోను 95 వేలకు పైగా మంది వీక్షించగా.. 11 వేలకు పైగా లైక్‌లు అందాయి. బహుళ ప్రతిభావంతులైన వ్యక్తిత్వం అంటూ నెటిజెన్లు ఇమ్నాను ఆకాశానికెత్తగా.. ఒంటరిగా ఉంటూనే ఆనందలోకాల్లో విహరిస్తున్నారంటూ మరో కొంటె నెటిజెన్‌ వ్యాఖ్యను జోడించడం నవ్వు తెప్పిస్తున్నది.

See, I can dance too! 🕺 #Tsungremong– a festival of the Ao Nagas celebrated for invoking blessing of a bountiful harvest.

A rich heritage enthusiastically preserved and passed on to the younger generations.

Visit Nagaland to explore its culture & dance along with the locals. pic.twitter.com/zPbqBDgZPD

— Temjen Imna Along (@AlongImna) August 1, 2022