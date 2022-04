April 22, 2022 / 10:43 AM IST

ముంబై: ముంబైతో జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో ధోనీ త‌న ఫినిషింగ్ ట‌చ్‌తో ఐపీఎల్‌కు కొత్త కిక్ తెచ్చాడు. చివ‌రి 4 బంతుల్లో 16 ర‌న్స్ చేసి అంద‌ర్నీ స్ట‌న్ చేశాడు. చివ‌రి ఓవ‌ర్‌లో మూడో బంతికి సిక్స‌ర్, నాలుగో బంతికి ఫోర్‌, అయిదో బంతికి రెండు ర‌న్స్‌, ఆరో బంతికి ఫోర్ కొట్టి చెన్నైకి మెమ‌ర‌బుల్ విక్ట‌రీని అందించాడు. వ‌య‌సు పెరిగినా.. త‌న ప‌వ‌ర్ గేమ్‌లో ట్యాలెంట్ త‌గ్గ‌లేద‌ని ధోనీ మ‌రోసారి నిరూపించాడు. వాస్త‌వానికి ఈ రెండు జ‌ట్లు ఈ ఏడాది టోర్నీలో ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు పాయింట్ల ప‌ట్టిక‌లో చివ‌రి వ‌రుస‌లో ఉన్నాయి. ఏడు మ్యాచ్‌లు ఆడిన ముంబై ఒక్క‌టీ గెల‌వ‌లేదు. ఇక చెన్నై జ‌ట్టు.. ధోనీ సూప‌ర్ షోతో రెండవ విజ‌యాన్ని న‌మోదు చేసింది. ఎంఎస్ ధోనీ ఛాంపియ‌న్ ఇన్నింగ్స్‌పై ఇవాళ మంత్రి కేటీఆర్ త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో స్పందించారు. వ‌య‌సు కేవ‌లం సంఖ్య మాత్ర‌మే అన్న అభిప్రాయాన్ని ఆయ‌న వ్య‌క్తం చేశారు. ధోనీ ఓ ఛాంపియ‌న్ క్రికెట‌ర్ అని, అత‌నో అసాధార‌ణ ఫినిష‌ర్ అని మంత్రి కేటీఆర్ త‌న ట్వీట్‌లో తెలిపారు. రోజు రోజుకీ ఈ లెజెండ‌రీ క్రికెట‌ర్ మ‌రింత ప‌రిణితి చెందుతున్న‌ట్లు కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు.

Age indeed is just a number!!!

What an outstanding finisher this champion is @msdhoni #MSDhoni the legend grows 👏👏

— KTR (@KTRTRS) April 21, 2022