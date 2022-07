July 10, 2022 / 10:02 PM IST

సీఎం కేసీఆర్ ఉప‌న్యాసం పొలిటిక‌ల్ సైన్స్‌ స్టూడెంట్స్‌కు అద్భుత‌మైన ల‌ర్నింగ్ ఎక్స్‌పీరియ‌న్స్ అని మంత్రి కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు. ఆదివారం సాయంత్రం ప్ర‌గ‌తిభ‌వ‌న్‌లో ముఖ్య‌మంత్రి కేసీఆర్ మీడియా స‌మావేశం నిర్వ‌హించారు. దేశ‌రాజ‌కీయాల‌పై కూలంక‌షంగా మాట్లాడారు. బీజేపీ అస‌మ‌ర్థ రాజ‌కీయ విధానాల‌ను ఎండ‌గ‌ట్టారు. కాగా, సీఎం స్పీచ్‌పై మంత్రి కేటీఆర్ ఆస‌క్తిక‌ర ట్వీట్ చేశారు.

సీఎం కేసీఆర్‌తో మీరు ఏకీభ‌వించినా.. ఏకీభ‌వించ‌క‌పోయినా ఆయ‌న ఉప‌న్యాసాలు పొలిటిక‌ల్ సైన్స్ విద్యార్థుల‌కు ప్ర‌త్య‌క్ష పాఠంగా ఉప‌యోగ‌ప‌డుతాయ‌ని మంత్రి కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు. ఆదివారం సాయంత్రం నాటి ముఖ్య‌మంత్రి కేసీఆర్ రెండున్న‌ర గంట‌ల సుదీర్ఘ ఉప‌న్యాసం ఈ కోవ‌కు చెందిందే అని అన్నారు. ఎనిమిదేళ్ల‌యినా ఒక్క‌సారికూడా ప్రెస్‌మీట్‌ను ఎదుర్కోలేనివారు మ‌రికొంద‌రుంటార‌ని ప‌రోక్షంగా ప్ర‌ధాని మోదీని ఉద్దేశించి వ్యాఖ్యానించారు.

You may agree or disagree with him but Hon’ble CM KCR’s press meets/discourse are an excellent learning experience for every student of political science

His marathon today 2 1/2 hour press meet was one such🙏

P.S: There are others who can’t face the press even once in 8 years

— KTR (@KTRTRS) July 10, 2022