May 18, 2023 / 11:18 PM IST

IPL 2023 : ఉప్ప‌ల్ స్టేడియం సిక్స్‌లు, ఫోర్ల‌తో హోరెత్తిపోయింది. విరాట్ కోహ్లీ(100 63 బంతుల్లో 12 ఫోర్లు, 4 సిక్స్‌లు) సెంచ‌రీతో క‌దం తొక్కాడు. కెప్టెన్ ఫాఫ్ డూప్లెసిస్(71) కీల‌క ఇన్నింగ్స్ ఆడ‌డంతో రాయ‌ల్ చాలెంజ‌ర్స్ బెంగ‌ళూరు గెలిచింది. ప్లే ఆఫ్స్ రేసులో నిల‌వాలంటే గెల‌వ‌క త‌ప్ప‌ని మ్యాచ్‌లో స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్‌పై 8 వికెట్ల తేడాతో విజ‌యం సాధించింది. 14 పాయింట్ల‌తో ఓ అడుగు ముందుకేసింది. మొద‌ట హెన్రిచ్ క్లాసెన్(104 49 బంతుల్లో 8 ఫోర్లు, 5 సిక్స్‌లు) ఐపీఎల్‌లో తొలి సెంచ‌రీ బాది హైద‌రాబాద్‌కు భారీ స్కోర్ అందించాడు.

చావోరేవో తెల్చుకోవాల్సిన‌ మ్యాచ్‌లో ఆర్సీబీ బ్యాట‌ర్లు స‌త్తా చాటారు. ఓపెన‌ర్లు విరాట్ కోహ్లీ(100), ఫాఫ్ డూప్లెసిస్(71) విధ్వంస‌క ఇన్నింగ్స్ ఆడారు. గ‌త ఏడాది ఫామ్ అందుకున్న కోహ్లీకి ఐపీఎల్‌లో ఆరో సెంచ‌రీతో ఫ్యాన్స్‌ను అల‌రించాడు. వీళ్లిద్ద‌రు వ‌రుస ఓవ‌ర్ల‌లో ఔట‌య్యారు. అప్ప‌టికే ఆర్సీబీ విజ‌యం దాదాపు ఖ‌రారైంది. కార్తిక్ త్యాగి వేసిన 20వ ఓవ‌ర్లో మైఖేల్ బ్రేస్‌వెల్(4) రెండు ర‌న్స్ తీశాడు. దాంతో ఆర్సీబీ 8 వికెట్ల తేడాతో హైద‌రాబాద్‌పై గెలిచింది. మ్యాక్స్‌వెల్(5) నాటౌట్‌గా నిలిచాడు. 14 పాయింట్ల‌తో ప్లే ఆఫ్స్ రేసులో ఓ అడుగు ముందుకేసింది. 7వ విజ‌యంతో ముంబై ఇండియ‌న్స్‌ను వెన‌క్కి నెట్టి నాలుగో స్థానానికి చేరింది.

KING KOHLI 👑

What a knock this has been! @imVkohli has wowed one and all with his masterful century in Hyderabad.

This is his 6th in #TATAIPL, the joint-most in the history of the league with Chris Gayle.#SRHvRCB pic.twitter.com/G49dbi8bLJ

— IndianPremierLeague (@IPL) May 18, 2023