అవర్‌ బిలవ్డ్‌ లీడర్‌

A leader is one who knows the way,goes the way and shows the way అంటాడు జాన్‌ సీ మ్యాక్స్‌వెల్‌. తెలంగాణ రాష్ట్రం విషయంలో ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్‌రావు నిజంగా అలాంటి నాయకుడే..

February 17, 2023 / 05:38 AM IST

తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన అంశంలో తనకొక ప్రత్యేక కార్యాచరణ ఉండి, ఆ కార్యాచరణను తనదైన శైలిలో మార్గదర్శనం చేశారు. తెలంగాణ రాష్ట్రం కార్యరూపం దాల్చిన తర్వాత రాష్ర్టానికే కాకుండా దేశానికి కూడా దిశానిర్దేశం చేస్తున్న విలక్షణమైన నాయకుడు కేసీఆర్‌. రాష్ట్ర సాధన ఉద్యమాన్ని భుజాన వేసుకున్న నాటినుంచి, రాష్ట్ర ఏర్పాటు వాస్తవిక రూపందాల్చాక తన నాయకత్వ పటిమతో దేశంలోనే వినూత్న రాజకీయాలకు న్యూక్లియస్‌గా ఉన్నారు.

ఒక లక్ష్యాన్ని ఛేదించే క్రమంలో, ఆ లక్ష్యానికి సంబంధించిన సంపూర్ణ అవగాహన కలిగిన నాయకుడిగా కేసీఆర్‌ ఎంచుకున్న మార్గం భవిష్యత్‌ తరాలకు దిక్సూచిగా నిలిచిందనడంలో సందేహం లేదు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటనే ఈ ప్రాంత వాసుల ఆకాంక్షను ప్రజల ఆశయానికి అనుగుణంగా ఆచరణ రూపంలో పెట్టడంలో కేసీఆర్‌ ప్రదర్శించిన వ్యూహాత్మక రాజకీయ చతురత అనిర్వచనీయమైనది. నాయకుడిగా మ్యాక్స్‌వెల్‌ చెప్పిన సూత్రీకరణను వాస్తవికం చేసిన విశిష్ట శైలి ప్రస్తుత బీఆర్‌ఎస్‌ అధ్యక్షుడు కేసీఆర్‌ది.

ఓరియన్‌ ఉడ్వర్డ్‌ అనే తత్వవేత్త పేర్కొన్న తరహాలో Leaders Always Choose the harder right than the easier wrong అనే అంశం కూడా కేసీఆర్‌ విషయంలో ఒక వాస్తవం. రాష్ర్టాల విభజన అనే క్లిష్ట లక్ష్యాన్ని ఛేదించడంలో కేసీఆర్‌ ఉద్యమ నాయకుడిగా ఎంచుకున్న వ్యూహాలు, అనుసరించిన మార్గం ప్రపంచవ్యాప్త ఉద్యమాల్లో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్నిచ్చాయి. తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు అనంతరం ఒక రాష్ట్ర అధినాయకుడిగా, ముఖ్యమంత్రిగా కేసీఆర్‌ బంగారు తెలంగాణ వాస్తవరూపం దాల్చడానికి ఎంచుకున్న క్రియాశీల కార్యాచరణ, క్లిష్ట లక్ష్యం కోసం సులువైన అడ్డంకులను అధిగమించేలా చేశాయి. సేద్యపునీటి రంగంలో కాళేశ్వరం లాంటి బృహత్‌ ప్రణాళిక, మిషన్‌ భగీరథ, మిషన్‌ కాకతీయ, రైతుబంధు, దళితబంధు లాంటి విశాల ప్రయోజనాలు కలిగిన ప్రణాళికలను అమలుపర్చడంలో కేసీఆర్‌ అనుసరించిన చిత్తశుద్ధి అనితరసాధ్యమైనది.

The quality of a leader is reflected in the standards they set for themselves అనే నానుడి తెలంగాణ సమాజాన్ని దేశ రాజకీయ యవనికపై ఒక ప్రత్యేకశైలిని సంతరించుకునేలా చేసిన కేసీఆర్‌ లాంటి విలక్షణ వ్యక్తిత్వాలకే సాధ్యమైంది. దేశంలోని అన్ని రాష్ర్టాల్లోనూ తెలంగాణ ప్రగతిశీల విధానాలను నిత్యం చర్చగా మార్చడంలో విశేష కృషిచేసిన కేసీఆర్‌ నాయకత్వ పటిమలోని విలక్షణత్వం ఇక్కడి ప్రజలు ఆచరణాత్మకంగా చవిచూస్తున్నారు.

నాయకుడు మార్గదర్శనం చేస్తున్న విశిష్ట శైలి ద్వారానే పాలనాపరమైన మెలకువలు, వినూత్నత ప్రజానీకానికి చేరువవుతున్నవని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌ ఆచరణను పరిశీలించినప్పుడు విశదమవుతున్నది.

కేసీఆర్‌ ఒక గొప్ప నాయకుడు. Great leaders don’t set out to be a lea der.They set out to make a difference. It’s never about the Role. Always about the goal అనే నానుడి నిజం. తెలంగాణ ఉద్యమం ఆరంభమైనప్పుడు పిడికెడు మం ది లేనిచోట తానే ఒక ఉద్యమ బావుటాగా నిలిచిన నాయకుడు కేసీఆర్‌. తెలంగాణ కోసం పరితపించి వాస్తవిక రూపంలోకి తెచ్చిన విశిష్ట నాయకుడు కేసీఆర్‌.

డాక్టర్‌ కడియం కావ్య

98858 56065

