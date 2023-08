August 14, 2023 / 10:58 AM IST

Bedurulanka 2012 | యువనటుడు కార్తికేయ (Karthikeya) తాజాగా నటిస్తున్న చిత్రం బెదురులంక 2012 (Bedurulanka2012). ఈ చిత్రానికి యువ ద‌ర్శ‌కుడు క్లాక్స్ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తుండ‌గా.. డీజే టిల్లు ఫేం నేహాశెట్టి (Neha Shetty) ఫీమేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. ఈ మూవీ నుంచి మేకర్స్‌ ఇప్పటికే విడుదల చేసిన ఫస్ట్‌ లుక్‌ మోషన్‌ పోస్టర్‌, గ్లింప్స్ వీడియో, టీజర్‌ క్యూరియాసిటీ పెంచుతూ.. సినిమాపై అమాంతం అంచనాలు పెంచుతున్నాయి. కాగా విడుదల తేదీ దగ్గర పడుతున్న నేపథ్యంలో బెదురులంక 2012 టీం ప్రమోషన్స్‌లో ఫుల్ బిజీగా ఉంది. అయితే ఈ ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా కార్తికేయ ఓ ఇంట‌ర్వ్యూలో పాల్గొన్నాడు. ఆ ఇంట‌ర్వ్యూలో మూవీ ప్రమోషన్స్‌పై మాట్లాడగా.. ఆన్‌లైన్‌లోని ఓ సినిమా వెబ్‌సైట్ ఆ ఇంట‌ర్వ్యూలో లేని మాట‌ల‌ను త‌ప్పుడు థంబ్‌నెల్స్‌తో సోష‌ల్ మీడియాలో పోస్టు చేసింది. తాజాగా ఈ పోస్టుపై నటుడు కార్తికేయ సోష‌ల్ మీడియా వేదిక‌గా ఘాటుగా స్పందించాడు.

“దయచేసి ఇంటర్వ్యూ సరిగ్గా చూసి తదనుగుణంగా పోస్ట్ చేయండి.. ఆ థంబ్‌నెల్స్‌లో ఉన్న‌ మాట‌ల‌ను నేను చెప్పలేదు.. దయచేసి నటీనటుల ఇమేజ్‌కి లేదా సినిమాకి హాని కలిగించే వాటిని పోస్ట్ చేయవద్దు

ధన్యవాదాలు.” అంటూ కార్తికేయ సోష‌ల్ మీడియాలో రాసుకోచ్చాడు.

Please watch the interview properly and post accordingly..I did not say this..

Please do not post something that damages an actors image or movie’s

vibe.

Thank you🙏 https://t.co/ceMRuOKyzc

— Kartikeya (@ActorKartikeya) August 14, 2023