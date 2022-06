June 15, 2022 / 11:48 AM IST

నాటింగ్‌హామ్‌: న్యూజిలాండ్‌తో జ‌రిగిన రెండ‌వ టెస్టులో ఇంగ్లండ్ సూప‌ర్ విక్ట‌రీ కొట్టింది. సెకండ్ ఇన్నింగ్స్‌లో 299 టార్గెట్‌ను ఈజీగా ఛేజ్ చేసింది. థ్రిల్లింగ్‌గా సాగిన చివ‌రి రోజు ఆట‌లో జానీ బెయిర్‌స్టో బెంబేలెత్తించాడు. గెల‌వ‌డం క‌ష్ట‌మే అనుకున్న మ్యాచ్‌ను త‌మ జ‌ట్టుకు అనుకూలం చేసేశాడు. రెండవ ఇన్నింగ్స్ ఆరంభంలో ఇంగ్లండ్ త్వ‌ర‌త్వ‌ర‌గా మూడు వికెట్ల‌ను కోల్పోయింది. కానీ ఆ త‌ర్వాత బెయిర్‌స్టో అనూహ్య రీతిలో చెల‌రేగిపోయాడు. టెస్టుల్లో ఇంగ్లండ్ త‌ర‌పున రెండ‌వ ఫాస్టెస్ట్ సెంచ‌రీ న‌మోదు చేశాడు. బెయిర్‌స్టో ఇన్నింగ్స్‌లో 14 బౌండ‌రీలు, ఏడు భారీ సిక్స‌ర్లు ఉన్నాయి. కేవ‌లం 96 బంతుల్లో బెయిర్‌స్టో 136 ర‌న్స్ చేసి ఇంగ్లండ్ విజ‌యంలో కీల‌క పాత్ర పోషించాడు. మ‌రో వైపు కెప్టెన్ స్టోక్స్ కూడా 70 బంతుల్లో 75 ర‌న్స్ చేసి బెయిర్‌స్టోకు అండ‌గా నిలిచాడు.

డేరింగ్ ఇన్నింగ్స్‌లో దుమ్మురేపిన బెయిర్‌స్టోపై ప్ర‌శంస‌లు కురుస్తున్నాయి. సోష‌ల్ మీడియాలో బెయిర్‌స్టోను పొగుడుతున్నారు. బెయిర్‌స్టో జీవితంలో ఇదో అత్యుత్త‌మ ఇన్నింగ్స్ అని, ఫోర్త్ ఇన్నింగ్స్‌లో ఇదే బెస్ట్ కౌంట‌ర్ అటాక్ అని, ఇంగ్లండ్ అద్భుతంగా ఆడింద‌ని, టెస్టు క్రికెట్టే అత్యుత్త‌మ‌మైంద‌ని వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో అభిప్రాయ‌ప‌డ్డారు. ఇంగ్లండ్ మాజీ క్రికెట‌ర్ మైఖేల్ వాన్‌, మాజీ క్రికెట‌ర్లు ఆకాశ్ చోప్రా, డానియ‌ల్ ఫ్లెమింగ్‌, ఆర్పీ సింగ్ లాంటి ప్లేయ‌ర్లు కూడా బెయిర్‌స్టో ఇన్నింగ్స్‌ను కీర్తించారు.

Jonny Bairstow, an innings of a lifetime, one of the best counter-attacking 4th innings you will ever see.Well done England , Test Cricket is Best Cricket. #ENGvNZ pic.twitter.com/BV5dVzbIqk

— Virender Sehwag (@virendersehwag) June 14, 2022