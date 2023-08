Jailer Movie Review | జైల‌ర్ మూవీ ట్విట్టర్‌ రివ్యూ.. డార్క్ కామెడీతో హిట్ కొట్టిన తలైవా

సూప‌ర్ స్టార్ మూవీ వ‌స్తుందంటే చాలు ఈలలు గోలలతో థియేటర్‌లు దద్దరిల్లిపోతుంటాయి. ఆయన సినిమా విడుదలవుతుందంటే అటు తమిళనాట, ఇటు తెలుగులో పెద్ద పండగే. ఇక సూప‌ర్ స్టార్ ర‌జ‌నీకాంత్ (Rajinikanth) ప్ర‌ధాన పాత్రలో త‌మిళ ద‌ర్శ‌కుడు నెల్సన్ దిలీప్‌కుమార్ తెర‌కెక్కించిన తాజా చిత్రం జైల‌ర్.

Jailer Movie | సూప‌ర్ స్టార్ (Super Star) మూవీ వ‌స్తుందంటే చాలు ఈలలు గోలలతో థియేటర్‌లు దద్దరిల్లిపోతుంటాయి. ఆయన సినిమా విడుదలవుతుందంటే అటు తమిళనాట, ఇటు తెలుగులో పెద్ద పండగే. ఇక సూప‌ర్ స్టార్ ర‌జ‌నీకాంత్ (Rajinikanth) ప్ర‌ధాన పాత్రలో త‌మిళ ద‌ర్శ‌కుడు నెల్సన్ దిలీప్‌కుమార్ (Nelson Dileep Kumar) తెర‌కెక్కించిన తాజా చిత్రం జైల‌ర్ (Jailer). బీస్ట్ (Vijay Beast) వంటి భారీ డిజాస్టర్ సినిమా తరువాత నెల్సన్ కసి మీద తీసిన చిత్రమే జైలర్. యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా గురువారం ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. ఇక ఇప్పటికే ప్రీమియర్‌ షోలు కూడా పడిపోయాయి. సినిమా చూసిన వాళ్లు సోషల్‌ మీడియా ద్వారా సమీక్షలు తెలుపుతున్నారు.

సోషల్‌ మీడియాలో జైల‌ర్ సినిమాకు పాజిటీవ్‌ రెస్పాన్స్‌ వస్తుంది. అన్నాత్తే (Annathe) వంటి భారీ డిజాస్టార్ త‌ర్వాత అటు ర‌జ‌నీకాంత్, బీస్ట్ ప్లాఫ్ త‌ర్వాత ఇటు నెల్సన్ ఇద్దరు మాస్ కంబ్యాక్ ఇచ్చార‌ని నెటిజెన్లు తెలుపుతున్నారు. ఇక క‌థ‌లోకి వెళితే ఒక పేరు మోసిన నాయకుడిని జైలు నుండి రక్షించడానికి ఒక పెద్ద ముఠా ప్రయత్నిస్తుంది. అయితే అక్కడ వారికి అడ్డుగా ఒకరు నిలబడతారు. ఆ నిలబడే వ్యక్తే టైగర్ ముత్తువేల్ పాండియన్ (రజనీకాంత్). అసలు జైలులో ఉన్న నాయకుడు ఎవరు? ఆయన్ను తప్పించడానికి ఎందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు అనే కథనంతో ఈ సినిమా సాగుతుంది. ఇక డాక్టర్(Doctor), కొమావావు కోకిల, వంటి డార్క్ కామెడీ (Dark Comedy)లతో హిట్ కొట్టిన నెల్సన్.. జైల‌ర్‌లో కూడా అదే ప్ర‌యోగం చేసిన‌ట్లు నెటిజెన్లు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

ఫస్ట్‌ ఆఫ్ సూప‌ర్బ్‌గా ఉంద‌ని, ఇంటర్వెల్ బ్యాంగ్ బాషా మూవీని గుర్తుచేస్తుందని.. అలాగే సెకండ్‌ ఆఫ్ కొంచెం లాగ్ అయ్యిందని.. కానీ యాక్షన్ సన్నివేశాలు, నెల్స‌న్ డార్క్ కామెడీ అద్భుతంగా ఉన్నాయని తెలుపుతున్నారు. ఇక అనిరుధ్ (Anirudh) మ్యూజిక్‌ కూడా వేరే లెవల్లో ఉందని కామెంట్స్‌ చేస్తున్నారు. ఓవరాల్‌గా జైల‌ర్‌తో ర‌జినీ అంద‌రిని మెప్పిస్తాడ‌ని నెటిజెన్లు చెబుతున్నారు. ఇక ఇది కేవలం సోషల్‌ మీడియా రివ్యూలు మాత్రమే. ఇక ఒరిజినల్‌ రివ్యూ కోసం మరి కొంత సేపే వేచి చూడాల్సిందే.

యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కిన‌ ఈ చిత్రాన్ని సన్‌ పిక్చర్స్‌ బ్యానర్‌పై కళానిధి మారన్‌ అత్యంత భారీ బడ్జెట్‌తో నిర్మించాడు. ఈ సినిమాలో మోహన్ లాల్, జాకీ ష్రాఫ్, రమ్యకృష్ణ, తమన్నా, సునీల్, ప్రియాంక అరుళ్‌మోహన్‌, కన్నడ స్టార్‌ శివరాజ్‌ వంటి స్టార్ కాస్ట్ నటించారు.

#Jailer – Winner🤝 [#ABRatings – 3.75/5]

Superb first half & Above average second half👌

Few Lags in the second half !!

It’s Superstar #Rajinikanth‘s one man show🌟

Interval & Climax were Goosebumps 🥵🔥

Excellent response for #Mohanlal & #Shivarajkumar extended role💫

Anirudh… pic.twitter.com/N7TeEqYJE7 — AmuthaBharathi (@CinemaWithAB) August 10, 2023

#Jailer two-word Review Baashha Returns Nelson brings a new face of Rajinikanth. Vinayakan’s acting is excellent and makes the intensity of violence justified. Interval block is recreation of Baashha magic.#Anirudh‘s BGM is total savage. Nelson is the king of dark comedy. pic.twitter.com/lWB7obL42F — MovieCrow (@MovieCrow) August 10, 2023

#Jailer: ⭐️⭐️⭐️⭐️ SAILER Well Paced Plot Driven Wholesome Entertainer. ||#JailerFDFS |#JailerReview || Superstar #Rajinikanth as Tiger Muthuvel Pandian is Charismatic, Valiant and Indomitable throughout the movie. Huge comeback from Nelson with a gripping story line and… pic.twitter.com/DFBN8034b2 — Manobala Vijayabalan (@ManobalaV) August 10, 2023