July 20, 2023 / 03:40 PM IST

CWC23 film | అక్టోబర్ 5న ప్రారంభం కానున్న వన్డే ప్రపంచకప్ (ICC World Cup 2023) కోసం అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌ మండలి (ఐసీసీ) ఇప్పటి నుంచే ప్రచారం ప్రారంభించింది. ఇందులో భాగంగా గురువారం ఇట్ టేక్స్ వ‌న్ డే (IT Takes Just One Day) పేరుతో ప్రపంచకప్ క్యాంపెయిన్ (CWC23 campaign) ఫిల్మ్’ను విడుదల చేసింది. అంత‌కుముందు బాలీవుడ్ బాద్ షా షారుక్ ఖాన్ (Shah Rukh Khan) వన్డే ప్రపంచకప్ ట్రోఫీ (World Cup Trophy) తో ఉన్న ఫొటోను ఐసీసీ (ICC) సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసిన విష‌యం తెలిసిందే.

తాజాగా ప్రపంచకప్ కు సంబంధించిన క్యాంపెయిన్‌లో భాగంగా.. #CWC23 ఫిల్మ్ ను ఐసీసీ విడుద‌ల చేసింది. ‘ఇట్ టేక్స్ వ‌న్ డే’ (IT Takes One Day). అనే క్యాంపెయిన్‌తో ప్రపంచవ్యాప్త అభిమానులు ఆటను ఆస్వాదిస్తున్నట్లు రూపొందించిన ఈ వీడియోలో.. బాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ షారుఖ్ ఖాన్ (Shah Rukh Khan) త‌న వాయిస్ ఓవ‌ర్‌తో అల‌రించాడు. కాగా ఈ వీడియోలో ప్రముఖ క్రికెటర్లు జేపీ డుమిని(JP Duminy), శుభ్‌మాన్ గిల్ (Shubman Gill), దినేష్ కార్తీక్ (Dinesh KArthik) , ఇయాన్ మోర్గాన్(Eoin morgan), ముత్తయ్య మురళీధరన్ (Muralidharan), జాంటీ రోడ్స్ ఉన్నారు.

భారత్‌లో జరుగనున్న మెగాటోర్నీకి అక్టోబర్‌ 5న తెరలేవనుండగా.. నవంబర్‌ 19న జరుగనున్న ఫైనల్‌తో వరల్డ్‌కప్‌ ముగియనుంది. డిఫెండింగ్‌ చాంపియన్‌ ఇంగ్లండ్‌, రన్నరప్‌ న్యూజిలాండ్‌ మధ్య జరుగనున్న తొలి పోరుకు ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద క్రికెట్‌ మైదానమైన అహ్మదాబాద్‌ వేదిక కానుంది. అక్టోబర్‌ 8న చెన్నై వేదికగా ఆస్ట్రేలియాతో జరుగనున్న పోరుతో టీమ్‌ఇండియా ప్రపంచకప్‌ వేట ప్రారంభించనుంది. నవంబర్‌ 15న తొలి సెమీఫైనల్‌కు ముంబై, 16న రెండో సెమీఫైనల్‌కు కోల్‌కతా ఆతిథ్యమివ్వనుండగా.. ఫైనల్‌ అహ్మదాబాద్‌ స్టేడియంలో నిర్వహించనున్నారు. మొత్తం 10 వేదిక (హైదరాబాద్‌, అహ్మదాబాద్‌, ధర్మశాల, ఢిల్లీ, చెన్నై, లక్నో, పుణె, బెంగళూరు, ముంబై, కోల్‌కతా)ల్లో మెగాటోర్నీ జరుగనుండగా.. తొలిసారి ఈశాన్య రాష్ర్టాల్లోని గువాహటిలో ప్రపంచకప్‌ వామప్‌ మ్యాచ్‌లు జరుగనున్నాయి.

History will be written and dreams will be realised at the ICC Men’s Cricket World Cup 2023 🏆

All it takes is just one day ✨ pic.twitter.com/G5J0Fyzw0Z

— ICC (@ICC) July 20, 2023