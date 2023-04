April 14, 2023 / 11:29 PM IST

IPL 2023 : ఐపీఎల్ 16వ సీజ‌న్‌లో స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్ వ‌రుస‌గా రెండో విజ‌యం సాధించింది. హ్యాట్రిక్ విజ‌యం సాధించాల‌నుకున్న కోల్‌క‌తాకు షాకిచ్చింది. ఆల్‌రౌండ్ ప్ర‌ద‌ర్శ‌న‌తో అద‌ర‌గొట్టి 23 ప‌రుగుల తేడాతో గెలుపొందింది. ఓపెన‌ర్ ఓపెన‌ర్ హ్యారీ బ్రూక్(100) సెంచ‌రీతో చెల‌రేగ‌డంతో భారీ స్కోర్ చేసిన మ‌ర్‌క్రం సేన‌.. ఆ త‌ర్వాత బౌలింగ్‌లోనూ స‌త్తా చాటింది. కోల్‌క‌తాను 205 ర‌న్స్‌కే ప‌రిమితం చేసింది. నితీశ్ రానా (75), గ‌త మ్యాచ్ హీరో రింకూ సింగ్ (58) ఆఖ‌రి వ‌ర‌కు పోరాడినా జ‌ట్టును గెలిపించ‌లేక‌పోయారు.

మూడు మ్యాచుల్లో విఫ‌ల‌మైన ఓపెన‌ర్ హ్యారీ బ్రూక్(100) సెంచ‌రీతో క‌దం తొక్కాడు. కెప్టెన్ ఎయిడెన్ మ‌రక్రం(50) హాఫ్ సెంచ‌రీల‌తో చెల‌రేగాడు. దాంతో హైద‌రాబాద్ 4 వికెట్ల న‌ష్టానికి 228 ర‌న్స్ కొట్టింది.. ఆండ్రూ ర‌స్సెల్ త‌న మొద‌టి ఓవ‌ర్‌లో తొలి బంతికి ఓపెన‌ర్ మ‌యాంక్ అగ‌ర్వాల్(9)ను వెన‌క్కి పంపాడు. ఆఖ‌రి బంతికి రాహుల్ త్రిపాఠి(9)ని ఔట్ చేయ‌డంతో 57కే రెండు కీల‌క వికెట్లు కోల్పోయింది. ఆ త‌ర్వాత బ్రూక్, మ‌ర్‌క్రం ఇన్నింగ్స్ నిర్మించారు. ఆఖ‌ర్లో అభిషేక్ శ‌ర్మ‌(32) సిక్స‌ర్లతో హోరెత్తించాడు. ఉమేశ్ యాద‌వ్ బౌలింగ్‌లో సింగిల్ తీసి బ్రూక్‌ శ‌త‌కానికి చేరువ‌య్యాడు. 55 బంతుల్లో 12 ఫోర్లు, 3 సిక్స్‌ల‌తో సెంచ‌రీ సాధించాడు. హెన్రిచ్ క్లాసెన్(16) రాణించాడు. కోల్‌క‌తా బౌల‌ర్ల‌లో ర‌స్సెల్ మూడు, వ‌రుణ్ చ‌క్ర‌వ‌ర్తి ఒక‌ వికెట్ తీశారు.

