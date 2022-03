March 15, 2022 / 08:42 PM IST

ఐపీఎల్‌లో ఆరంభం నుంచి ఈ టోర్నీలో ఆడుతున్న ఆటగాళ్లలో ఆస్ట్రేలియా మాజీ ఆల్‌రౌండర్ షేన్ వాట్సన్ ఒకడు. 2008లో షేన్ వార్న్ కెప్టెన్సీలో కప్పు కొట్టిన రాజస్థాన్ జట్టులో వాట్సన్ కూడా సభ్యుడే. ఆ తర్వాత పలు ఫ్రాంచైజీలు మారి, 2018లో చెన్నైతో మరోసారి కప్పు గెలుచుకున్నాడు. ఇప్పుడు ఈ ఐపీఎల్ లెజెండ్.. ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ జట్టు అసిస్టెంట్ కోచ్‌గా కొత్త రోల్‌ పోషించబోతున్నాడు.

ఈ విషయాన్ని ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ జట్టు ట్విట్టర్ వేదికగా వెల్లడించింది. వాట్సన్ కూడా ఇన్‌స్టాగ్రామ్ వేదికగా తన ఈ వార్తను పంచుకున్నాడు. ‘‘ఈ వారంలో భారత్‌కు వెళ్లి ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ అసిస్టెంట్ కోచ్‌గా రోల్ ప్రారంభిస్తున్నట్లు చెప్పడానికి చాలా ఎగ్జయిటింగ్‌గా ఫీల్ అవుతున్నా. నా గొప్ప స్నేహితుడు రికీ పాంటింగ్‌తో మరోసారి ఛేంజింగ్ రూమ్ పంచుకోవడానికి ఎదురు చూస్తున్నా’’ అంటూ చెప్పాడు.

ఆ తర్వాత ఐపీఎల్‌తో తనకున్న అనుబంధం గురించి కూడా ఈ మాజీ ఆసీస్ ప్లేయర్ గుర్తుచేసుకున్నాడు. ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ అద్భతమైన జట్టని, ఈసారి ఎలాగైనా తొలి ట్రోఫీ అందుకోవాల్సిన సమయం ఇదేనని అన్నాడు. జట్టుతో చేరి, కుర్రాళ్లతో కలిసి పనిచేసేందుకు చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నట్లు వెల్లడించాడు.

🚨 ANNOUNCEMENT 🚨

It gives us great pleasure to welcome one of the greatest T20 all-rounders & a bona fide IPL legend to the Delhi Capitals as an Assistant Coach 🤩

Can't wait to have you in the DC camp, @ShaneRWatson33 💙

🔗 https://t.co/kKUDaKwPXc#YehHaiNayiDilli #IPL2022 pic.twitter.com/B5u2RdkKIj

— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) March 15, 2022