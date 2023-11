November 1, 2023 / 12:31 PM IST

హైద‌రాబాద్‌: బ్ర‌హ్మోస్ మిస్సైల్‌( BrahMos Missile)ను మ‌రోసారి ఇండియ‌న్ నేవీ ఇవాళ ప‌రీక్షించింది. బంగాళాఖాతంలో యుద్ధ నౌక నుంచి ఆ క్షిప‌ణిని విజ‌య‌వంతంగా ప‌రీక్షించారు. భార‌తీయ నౌకాద‌ళం దీనిపై ఇవాళ ప్ర‌క‌ట‌న చేసింది. అన్ని ల‌క్ష్యాల‌ను ఆ మిస్సైల్ నేర‌వేర్చిన‌ట్లు నౌకాద‌ళ ప్ర‌తినిధి త‌న సోష‌ల్ మీడియా అకౌంట్‌లో తెలిపారు.

An #IndianNavy destroyer of @IN_EasternFleet carried out successful firing of #BrahMos missile in the #BayofBengal.

The missile achieved all mission objectives.@DefenceMinIndia @SpokespersonMoD @IndiannavyMedia pic.twitter.com/MUzNdvuft1

— SpokespersonNavy (@indiannavy) November 1, 2023