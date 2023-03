Viral Video | ఈ అరుదైన జంతువు పేరు గెస్ చేస్తారా..!

March 1, 2023 / 01:36 PM IST

న్యూఢిల్లీ : ల‌డ‌ఖ్‌లో అరుదైన‌, అంద‌మైన జంతువు వీడియోను(Viral Video) ఐఎఫ్ఎస్ అధికారి ప‌ర్వీన్ క‌స్వ‌న్ సోష‌ల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. ట్విట్ట‌ర్‌లో షేర్ చేసిన ఈ క్లిప్ ఇప్ప‌టివ‌ర‌కూ ల‌క్ష‌కు పైగా వ్యూస్ రాబ‌ట్టింది. 45 సెకండ్ల వ్య‌వ‌ధి క‌లిగిన ఈ వీడియోలో అరుదైన జంతువు సంచ‌రించ‌డం క‌నిపిస్తుంది.

A beautiful and rare animal found in India. In Ladakh region. Not many have heard about it. Guess what. Via @fatima_sherine. pic.twitter.com/dCqnawVsrs

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) February 28, 2023