July 20, 2023 / 01:52 PM IST

Yashasvi Jaiswal | భార‌త యువ ఓపెన‌ర్ య‌శ‌స్వీ జైస్వాల్(Yashasvi Jaiswal) ఆరంగేట్రంలోనే అద‌ర‌గొట్టిన విష‌యం తెలిసిందే. వెస్టిండీస్‌పై డొమినికా(Dominica) వేదిక‌గా జ‌రిగిన తొలి టెస్టులో ఆరంగేట్రం చేసిన య‌శ‌స్వీ అద్భుత సెంచ‌రీ(171)తో ఆక‌ట్టుకున్నాడు. ఆడుతున్న‌ది తొలి టెస్టు మ్యాచ్ అయినా.. ఎన్నో మ్యాచ్‌ల అనుభ‌వం ఉన్న ఆట‌గాడిలా క‌నిపించాడు. అయితే యశస్వి జైస్వాల్ అరంగేట్ర మ్యాచ్​తోనే ఐసీసీ టెస్టు ర్యాంకింగ్స్ ​(ICC Test Rankings) లో చోటు సంపాదించుకున్నాడు.

తాజాగా ప్ర‌క‌టించిన‌ ఐసీసీ టెస్ట్ బ్యాటింగ్ ర్యాంకింగ్స్‌ (ICC Test Rankings)లో యశస్వి జైస్వాల్ 73 ప్లేస్​లో చోటు సంపాదించాడు. వెస్టిండీస్‌తో జ‌రిగిన‌ మొదటి టెస్టు(India Vs West Indies) మ్యాచ్‌​లో అదర‌గొట్టిన జైస్వాల్.. ఒక్క మ్యాచ్​తోనే ఐసీసీ ర్యాంకింగ్స్​ లిస్ట్​లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. ఇక న్యూజిలాండ్ బ్యాట్స్‌మన్ కేన్ విలియమ్సన్ (Kane Williamson) 883 పాయింట్లతో తొలి స్థానాన్ని ఆక్ర‌మించుకోగా.. ఆస్ట్రేలియా ఆటగాడు ట్రావిస్ హెడ్ (Travis Head) 874 పాయింట్లతో రెండో స్థానాన్ని.. పాకిస్థాన్ బ్యాటర్ బాబర్ అజామ్ (babar Azam) 862 పాయింట్లతో మూడో స్థానాన్ని ద‌క్కించుకున్నారు. అయితే టాప్ 10 బ్యాటర్ల లిస్ట్​లో టీమిండియా నుంచి సార‌ధి రోహిత్ శర్మ (Rohit Sharma) మాత్రమే చోటు దక్కించుకున్నాడు. రోహిత్ 751 పాయింట్లతో 10వ స్థానంలో నిలిచాడు. విరాట్ కోహ్లీ (Virat Kohli) 14వ స్థానంలో నిలిచాడు.

ఇక టెస్ట్‌ బౌలర్ల ర్యాంకింగ్స్‌ (ICC Test Bowlers Rankings)లో భారత స్పిన్నర్ రవిచంద్రన్ అశ్విన్ 860 పాయింట్ల‌తో టాప్ స్థానంలో నిలిచాడు. అత‌డి త‌ర్వాత‌ ఆస్ట్రేలియా పేసర్ పాట్ కమ్మిన్స్ (Pat Cummins) (828 పాయింట్లు), రబాడ (825 పాయింట్లు) వరుస స్థానాల్లో ఉన్నారు.

టెస్ట్ ఆల్ రౌండర్ ర్యాంకింగ్స్‌లో (ICC Test All Rounder Rankings) రవీంద్ర జడేజా (Ravindra Jadeja) 449 రేటింగ్ పాయింట్లతో అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు. అశ్విన్ 353 పాయింట్లతో రెండో స్థానాన్ని ద‌క్కించుకున్నాడు.

An India batter has stormed into the top 10 of the latest @MRFWorldwide ICC Men’s Test Player Rankings 💥

More 👇https://t.co/3jbXGc7SNl

— ICC (@ICC) July 19, 2023