Her Chapter 1 | సెన్సార్ పూర్తి చేసుకున్న రుహాణి శర్మ ‘హర్‌ చాప్టర్ 1′

July 19, 2023 / 02:50 PM IST

Her Chapter 1 | ‘చిలసౌ’(Chi la Sow) చిత్రంతో తెలుగు చిత్రసీమలో అరంగేట్రం చేసి మంచి గుర్తింపును సంపాదించుకుంది రుహాని శర్మ(Ruhani Sharma). ప్రస్తుతం ఈ భామ కాన్సెప్ట్‌ ఓరియెంటెడ్‌ కథాంశాలను ఎంచుకొని సినిమాలు చేస్తున్నది. ఆమె ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘హర్‌’ (Her Chapter 1). చాప్టర్ 1 అనేది ఉప శీర్షిక.. శ్రీధర్‌ స్వరాఘవ్‌ (Sridhar Swaraghav) స్టోరీనందిస్తూ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు.

మేకర్స్‌ ఈ సినిమా నుంచి ఇప్పటికే లాంఛ్‌ చేసిన ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్‌, టీజర్ ట్రైలర్‌ల‌కు మంచి స్పందన వస్తోంది. కాగా ఈ చిత్రం జూలై 21న విడుద‌ల కానుంది. ఈ క్ర‌మంలో మేక‌ర్స్ వ‌రుస అప్‌డేట్‌ల‌తో సినిమాపై క్యూరియాసిటీని పెంచుతున్నారు. తాజాగా ఈ చిత్రం సెన్సార్ కార్య‌క్ర‌మాల‌ను (Censor Complete) పూర్తిచేసుకున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ ప్ర‌క‌టించారు. సెన్సార్ బోర్డు ఈ చిత్రానికి యూ/ఏ (U/A) స‌ర్టిఫికేట్‌ను జారీ చేసింద‌ని.. చిత్రంలోని సన్నివేశాలు చాలా బాగా వచ్చాయని సెన్సార్ సభ్యులు తెలిపినట్లు మేక‌ర్స్ ట్విట్ట‌ర్ వేదిక‌గా ప్ర‌క‌టించారు.

ఈ చిత్రాన్ని డబుల్‌ అప్‌ మీడియా (Double up Media) ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌ బ్యానర్‌లో రఘు సంకురత్రి (Raghu sankuratri), దీపికా సంకురత్రి (Deepika Sankuratri) సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. డబుల్‌ అప్‌ మీడియా బ్యానర్‌కు ఇది తొలి సినిమా(First Movie) కావడం విశేషం. ఈ చిత్రానికి పవన్‌ (Pawan) సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఈ మూవీలో రుహానీ శర్మ ఏసీపీగా కనిపించనుంది. 6 నెలల సస్పెన్షన్‌ తర్వాత ఏసీపీ రుహానీ శర్మకు ఉన్నతాధికారి ఒకరు ఓ యువతి మిస్టరీ డెత్‌ కేసును చేధించే డ్యూటీ వేస్తారు. రుహానీ శర్మ ఆ కేసును కేసు చేధించే క్రమంలో ఎలాంటి పరిణామాలు ఎదుర్కొన్నదనే నేపథ్యంలో సినిమా సాగనున్నట్టు తెలుస్తోంది.

#HER clears censor, recieved U/A Certificate. This Intriguing drama/thriller Set to thrill everyone from July 21st 💥

Book your tickets

🔗 https://t.co/Ctcf2feXaf

A @SureshProdns Release#HERReleasingOnJuly21#HER #HERChapter1 @iRuhaniSharma #VikasVasishta@sswaraghav… pic.twitter.com/tS5oBlcR3O

— Vamsi Kaka (@vamsikaka) July 19, 2023