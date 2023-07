Guardians Of The Galaxy V3 Ott Date Fix

Guardians of the Galaxy V3 | ఓటీటీ విడుదలకు సిద్ధమైన గార్డియన్స్ ఆఫ్ ది గెలాక్సీ.. స్ట్రీమింగ్ ఎప్పుడంటే

July 29, 2023 / 11:02 AM IST

Guardians of the Galaxy V3 | మార్వెల్ మూవీస్ (Marvel Studios). ఈ బ్యాన‌ర్ నుంచి మూవీ వ‌స్తుందంటే చాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న మార్వెల్ ఫ్యాన్స్ సంబరపడిపోతుంటారు. అయితే ఈ ఏడాది మార్వెల్ స్టూడియోస్ నుంచి వ‌చ్చిన తాజా చిత్రం గార్డియన్స్ ఆఫ్ ది గెలాక్సీ వాల్యూమ్ 3 (Guardians of the Galaxy V3 ). ఈ చిత్రానికి హాలీవుడ్ డైరెక్ట‌ర్ జేమ్స్ గన్ (James Gun) ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించ‌గా.. క్రిస్ ప్రాట్ (Chris Prat), జో సల్దానా(Zoe Saldana), కరెన్ గిల్లాన్ (Karen Gillan) లీడ్ రోల్స్‌లో న‌టించారు. ఫ‌స్ట్ రెండు భాగాల‌కు కొన‌సాగింపుగా వ‌చ్చిన ఈ చిత్రం బాక్స్ ఆఫీస్ వ‌ద్ద మంచి విజ‌యం సాధించింది. ఇక గార్డియన్స్ ఆఫ్ ది గెలాక్సీ సిరీస్‌లో ఇదే చివరి సినిమా (GOG Last series) కావడంతో అభిమానులు ఓటీటీలో ఎప్పుడు వస్తుందా.. ఎప్పుడు చూద్దామా అని ఆసక్తితో వెయిట్ చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా ఈ చిత్రం ఓటీటీ లాక్ (Guardians of the Galaxy OTT Lock) చేసుకుంది.

ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ డిస్నీ+ హాట్‌స్టార్‌ (Disney+ Hotstar)లో ఆగస్టు 2 నుంచి ఈ సినిమా స్ట్రీమింగ్‌ కానున్నట్లు తెలిపింది. ఈ విష‌యాన్ని తెలుపుతూ.. “వాల్యూమ్‌ను అన్ని విధాలుగా క్రాంక్ చేయండి మార్వెల్ స్టూడియోస్ గార్డియన్స్ ఆఫ్ ది గెలాక్సీ వాల్యూమ్ 3.. ఆగస్ట్ 2 నుంచి హిందీ, ఇంగ్లీష్, తమిళం, తెలుగు, మలయాళం భాష‌ల్లో ప్రసారం అవుతుందంటూ ఎక్స్‌(X)లో డిస్నీ+ హాట్‌స్టార్ రాసుకొచ్చింది.

Crank the volume ALL the way up 🔊🌌 Marvel Studios’ Guardians of the Galaxy Vol.3 streaming August 2 in Hindi, English, Tamil, Telugu and Malayalam. pic.twitter.com/GNDljk0P5D — Disney+ Hotstar (@DisneyPlusHS) July 28, 2023