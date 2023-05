May 24, 2023 / 09:37 PM IST

IPL 2023 : ఐపీఎల్ 16వ సీజ‌న్‌ల్‌(IPL 2023) ఎలిమినేట‌ర్(Eliminator match) మ్యాచ్‌లో ముంబై ఇండియ‌న్స్ భారీ స్కోర చేసింది. 8 వికెట్ల న‌ష్టానికి 182 ప‌రుగులు కొట్టింది. గ‌త మ్యాచ్ సెంచ‌రీ హీరో కామెరూన్ గ్రీన్(41), సూర్య‌కుమార్ యాద‌వ్(33) రాణించారు. న‌వీన్ ఉల్ హ‌క్ ఒకే ఓవ‌ర్లో వీళ్లిద్ద‌రిని ఔట్ చేసి ముంబైని దెబ్బ‌కొట్టాడు. ఆఖ‌ర్లో తిల‌క్ వ‌ర్మ‌(26), ఇంపాక్ట్ ప్లేయ‌ర్‌ నేహ‌ల్ వ‌ధేరా(23) టిమ్ డేవిడ్(7) దంచ‌డంతో ముంబై పోరాడ‌గ‌లిగే ర‌న్స్ కొట్టింది.

య‌శ్ ఠాకూర్ వేసిన 20వ‌ ఓవ‌ర్లో ఇంపాక్ట్ ప్లేయ‌ర్‌ నేహ‌ల్ వ‌ధేరా(23) తొలి బంతికి ఫోర్ కొట్టాడు. మూడో బంతికి 91 మీట‌ర్ల‌ సిక్స్ బాదాడు. నాలుగో బంతికి బౌండ‌రీ సాధించాడు. ఆఖ‌రి బంతికి ర‌వి బిష్ణోయ్ చేతికి చిక్క‌డు. దాంతో ముంబై 8 వికెట్లు కోల్పోయి 182ప‌రుగులు చేసింది.

