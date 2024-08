August 15, 2024 / 06:31 PM IST

Morne Morkel | భారత క్రికెట్‌ జట్టుకు కొత్త హెడ్‌కోచ్‌గా వచ్చిన మాజీ క్రికెటర్‌ గౌతం గంభీర్ కోచింగ్‌లో తనదైన ముద్ర వేసే దిశగా అడుగులు వేస్తున్నాడు. ఇటీవలే కోచ్‌ పదవి చేపట్టిన గంభీర్‌కు మిశ్రమ ఫలితాలు వచ్చాయి. శ్రీలంక పర్యటనలో టీ20 సిరీస్‌ గెలిచినా వన్డే సిరీస్‌ మాత్రం భారత్‌ దారుణంగా ఓడిపోయింది. ఇదిలాఉండగా టీమిండియాకు బౌలింగ్‌ కోచ్‌గా దక్షిణాఫ్రికా మాజీ పేసర్‌ మోర్నీ మోర్కెల్‌ నియమితుడవగా అతడి నియామకంపైనా క్రికెట్‌ అభిమానులు భిన్న వాదనలు వినిపిస్తున్నారు. కోచ్‌గా కాకమునుపు విదేశీ కోచ్‌లపై నోరు పారేసుకున్న గౌతీ భాయ్‌ ఇప్పుడు తన కోచింగ్ సిబ్బందిలో ఇద్దరు ఫారెన్‌ కోచ్‌లనే పెట్టుకోవడంపై నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు.

ప్రస్తుతం గంభీర్‌ సహాయక సిబ్బందిలో అసిస్టెంట్‌ కోచ్‌గా అభిషేక్‌ నాయర్‌తో పాటు నెదర్లాండ్స్‌కు చెందిన ర్యాన్‌ డస్కటె ఉన్నారు. తాజాగా వీరికి మోర్కెల్‌ కూడా జతకలిశాడు. రెండేండ్ల క్రితం ఫిక్కీ నిర్వహించిన ఓ సమావేశంలో గంభీర్‌ మాట్లాడుతూ… ‘గడిచిన ఐదారేండ్లుగా భారత క్రికెట్‌ జట్టుకు భారతీయులే కోచ్‌లుగా ఉంటున్నారు. మన క్రికెటర్లు మన జట్టుకు కోచ్‌గా వ్యవహరిస్తే ఫలితాలు వాటంతట అవే వస్తాయి. ప్రస్తుతం రాహుల్‌ ద్రావిడ్‌ అయినా గతంలో రవిశాస్త్రి, కుంబ్లే ఆ దిశగా మంచి ఫలితాలు రాబడుతున్నారు. ఈ ట్రెండ్‌ ఇలాగే కొనసాగాలి. ఈ ఫారెన్‌ కోచ్‌లకు మనం అత్యధిక ప్రాధాన్యతనిస్తాం. కానీ వాళ్లు కేవలం ఇక్కడికి వచ్చి కోటానుకోట్ల రూపాయలు పోగేసుకుని జట్టును నాశనం చేసి వెళ్తారు..’ అని వ్యాఖ్యానించాడు.

🚨 BCCI to formally announce the new support staff of Team India’s head coach Gautam Gambhir in a Press Conference to be held on Monday.

▪️Batting Coach – Abhishek Nayar

▪️Bowling Coach – Morne Morkel

▪️Assistant Coach – Ryan Ten Doeschate

We wish all the best to Ex-Knights🙌 pic.twitter.com/OwbVBEtN8Y

— KKR Vibe (@KnightsVibe) July 20, 2024