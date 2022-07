July 6, 2022 / 03:30 PM IST

లండ‌న్: నోవాక్ జోకోవిచ్ ఓ చాంపియ‌న్ మాత్ర‌మే కాదు.. అత‌ను గ్రౌండ్‌లో స‌ర‌దాగా గ‌డుపుతుంటాడు. ఆరుసార్లు వింబుల్డ‌న్ టైటిల్ గెలిచిన జోకో మంగ‌ళ‌వారం సెంట‌ర్ కోర్ట్‌లో ఓ ఫ‌న్నీ మూమెంట్ క్రియేట్ చేశాడు. ఇట‌లీ ప్లేయ‌ర్ జ‌న్నిక్ సిన్న‌ర్‌తో త‌ల‌ప‌డిన జోకో చివ‌రి సెట్‌లో అద్భుత‌మైన బ్యాక్‌హ్యాండ్ షాట్‌తో అల‌రించాడు. నిజానికి తొలి రెండు సెట్లు కోల్పోయి వెనుక‌బ‌డ్డ జోకోవిచ్ ఆ త‌ర్వాత వ‌రుస‌గా మూడు సెట్ల‌ను కైవ‌సం చేసుకున్నాడు. చివ‌రి సెట్‌లో 4-2 తేడాతో లీడింగ్‌లో ఉన్న స‌మ‌యంలో బ్యాక్‌హ్యాండ్ షాట్‌తో అల‌రించాడు. స్ట‌న్నింగ్ రీతిలో బ్యాక్‌హ్యాండ్ క్రాస్‌కోర్ట్ షాట్ ఆడాడు. ఆ షాట్ ఆడి కింద‌ప‌డిన జోకోవిచ్‌.. నేల‌పై ప‌డుకుని సూప‌ర్‌మ్యాన్ త‌ర‌హాలో ఫ్ల‌యింగ్ ఫోజు ఇచ్చాడు. ఈ వీడియోను వింబుల్డ‌న్ త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో పోస్టు చేసింది. చాంపియ‌న్లు ఇలాగే ఆడుతార‌ని దానికి కామెంట్ పోస్టు చేశారు.

This is how champions play 💫

Over to you, @DjokerNole… #Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/fn5KXfpxUo

— Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2022