May 23, 2024 / 07:02 PM IST

Crew Movie | బాలీవుడ్ భామలు కరీనాకపూర్ (Kareena Kapoor)‌, టబు (Tabu)‌, కృతిసనన్‌ (Kriti Sanon)‌ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన రీసెంట్ బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ ‘క్రూ’(Crew). లూట్‌కేస్’ ఫేమ్ రాజేష్ కృష్ణన్ దర్శకత్వంలో వ‌చ్చిన ఈ చిత్రం మార్చి 29న విడుద‌లై మంచి విజ‌యాన్ని అందుకోవ‌డ‌మే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.150 కోట్లు వసూళ్లను రాబట్టింది. ఇక ఈ థియేట‌ర్‌లో అల‌రించిన ఈ చిత్రం డిజిట‌ల్ ప్రేక్ష‌కుల‌ను అలరించేందుకు రెడీ అయ్యింది. ఈ సినిమా ప్ర‌ముఖ ఓటీటీ వేదిక నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో రేప‌టినుంచి అందుబాటులోకి రానున్న‌ట్లు చిత్ర‌బృందం ప్ర‌క‌టించింది.

ఈ సినిమా క‌థ విష‌యానికి వ‌స్తే.. కరీనాకపూర్ (Kareena Kapoor)‌, టబు (Tabu)‌, కృతిసనన్‌ (Kriti Sanon)‌ లు ఎయిర్‌‌‌‌ హోస్టెస్‌లుగా ప‌నిచేస్తుంటారు. అయితే అనుకోకుండా విమానంలో ఒక ప్రయాణికుడికి హార్ట్ ఎటాక్ రావడంతో అత‌డిని

కాపాడుదామని చూడగా.. అతడు గోల్డ్ స్మ‌గ్లింగ్ చేసేవాడ‌ని తెలుస్తుంది. ఇక అత‌డి ద‌గ్గ‌ర ఉన్న బంగ‌రంను దొంగిలించిన ఈ ముగ్గురు ఎయిర్‌పోర్ట్ నుంచి ఎలా త‌ప్పించుకున్నారు. అక్కడ నుంచి కథ ఎలా మలుపు తిరిగింది అనేది సినిమా స్టోరీ. ఈ మల్టీస్టారర్‌ ప్రాజెక్ట్‌ను బాలాజీ మోషన్ పిక్చర్స్‌, అనిల్ కపూర్‌ ఫిలిమ్స్‌ అండ్‌ కమ్యూనికేషన్‌ నెట్‌వర్క్‌ బ్యానర్లపై అనిల్ కపూర్‌, శోభాకపూర్‌, ఏక్తాకపూర్‌, రియా కపూర్‌ సంయుక్తంగా తెరకెక్కించ‌గా.. పంజాబీ యాక్టర్ దిల్జీజ్‌ దోసాంజ్‌, కపిల్ శర్మ త‌దిత‌రులు కీలక పాత్రల్లో నటించారు.

