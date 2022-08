August 20, 2022 / 02:34 PM IST

బెంగుళూరు: క‌ర్నాట‌క రాజ‌ధాని బెంగూళురులో ఇవాళ జ‌ర‌గాల్సి క‌మీడియ‌న్ మునావ‌ర్ ఫారూఖీ షోను ర‌ద్దు చేశారు. డోంగ్రీ టు నో వేర్ షోకు బెంగుళూరు పోలీసులు అనుమ‌తి ఇవ్వ‌లేదు. ఆ షో ఇవాళ జ‌ర‌గాల్సి ఉంది. అయితే నిర్వాహ‌కులు ముంద‌స్తు అనుమ‌తి తీసుకోని కార‌ణంగా ఈవెంట్‌ను ర‌ద్దు చేశారు. మునావ‌ర్‌కు వ్య‌తిరేకంగా జైశ్రీరామ్ సేన బెంగుళూరు పోలీసు క‌మీష‌న‌ర్ సీహెచ్ ప్ర‌తాప్ రెడ్డికి ఫిర్యాదు చేసింది. త‌న ప్ర‌ద‌ర్శ‌న‌ల్లో శ్రీరాముడు, సీత‌ల‌పై అనుచిత వ్యాఖ్య‌లు చేస్తూ మునావ‌ర్ హిందువుల మ‌నోభావాల‌ను దెబ్బ‌తీసిన‌ట్లు శ్రీరామ్ సేన త‌న ఫిర్యాదులో పేర్కొన్న‌ది. గ‌త ఏడాది నవంబ‌ర్‌లోనూ బెంగుళూరులో మునావ‌ర్ షోకు అనుమ‌తి ద‌క్క‌లేదు.

ఇక మ‌రో వైపు ఇవాళ హైద‌రాబాద్‌లోని శిల్పారామంలో కూడా మునావ‌ర్ ఫారూఖీ షో జ‌ర‌గాల్సి ఉంది. దీనికి కోసం భారీ బందోబ‌స్తును ఏర్పాటు చేశారు. అయితే షో జ‌రుగుతుందా లేదా ఇంకా తెలియ‌రాలేదు.

Hyderabad | Police deployed at Shilpakala Vedika where stand-up comedian Munawar Faruqui is scheduled to perform today pic.twitter.com/eCICk9cNGa

— ANI (@ANI) August 20, 2022