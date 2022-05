May 27, 2022 / 10:36 AM IST

చెన్నై: మెల్ట్‌వాట‌ర్ చాంపియ‌న్స్ చెస్ ట‌ర్‌ చెసేబుల్ మాస్ట‌ర్స్ ఫైన‌ల్లో యువ గ్రాండ్‌మాస్ట‌ర్ ఆర్ ప్ర‌జ్ఞానంద పోరాడి ఓడాడు. వ‌ర‌ల్డ్ నెంబ‌ర్ టూ ర్యాంక్ ప్లేయ‌ర్ డింగ్ లిరిన్‌తో హోరాహోరీగా సాగిన ఫైన‌ల్లో టై బ్రేక్ గేమ్‌లో ప్ర‌జ్ఞానంద ప‌రాజ‌యాన్ని చ‌విచూశాడు. చెన్నైకి చెందిన 16 ఏళ్ల ఆట‌గాడు సెకండ్ సెట్‌ను గెలుచుకునేందుకు తీవ్రంగా శ్ర‌మించాడు. అయితే రెండు గేమ్‌ల బ్లిట్జ్ టై బ్రేక‌ర్‌లో అత‌ను ఓడిపోయాడు. ఇండియ‌న్ గ్రాండ్‌మాస్ట‌ర్ ప్ర‌జ్ఞానంద తొలి సెట్‌ను 1.5-2.5 తేడాతో కోల్పోయాడు. రెండ‌వ సెట్‌ను అత‌ను 2.5-1.5 తేడాతో నెగ్గాడు. ఆ త‌ర్వాత బ్లిట్జ్ టై బ్రేక్ ఆడాల్సి వ‌చ్చింది. టై బ్రేక్ రెండ‌వ గేమ్‌లో 29 ఏళ్ల లిరిన్ త‌న ట్యాలెంట్ చూపించి ప్ర‌జ్ఞానంద‌కు షాకిచ్చాడు. నిజానికి తొలి బ్లిట్జ్ గేమ్ డ్రాగా ముగిసింది. ఆ త‌ర్వాత 49 ఎత్తులోనే ఇండియ‌న్ ప్లేయ‌ర్‌ను ఓడించాడ‌త‌ను.

సెకండ్ సెట్ స‌మ‌యంలో కీల‌క‌మైన గెలుపు కోసం ప్ర‌జ్ఞానంద తీవ్రంగా పోరాడాడు. గేమ్‌ను టై బ్రేక్‌లోకి తీసుకువెళ్లేందుకు ఆ గేమ్‌ను అత‌ను కేవ‌లం 79 మూవ్స్‌లో గెలిచాడు. మ్యాచ్ ముగిసిన త‌ర్వాత ప్ర‌జ్ఞానంద కోచ్ ఆర్‌బీ ర‌మేశ్ ఇండియ‌న్ కుర్రాడిని తెగ ప్ర‌శంసించాడు. సెమీస్‌లో డ‌చ్ ప్లేయ‌ర్ అనిశ్ గిరిని ప్ర‌జ్ఞానంద ఓడించ‌డం విశేషం. ఇక ప్రిలిమ‌రీ రౌండ్ స‌మ‌యంలోనూ వ‌ర‌ల్డ్ నెంబ‌ర్ వ‌న్ మాగ్న‌స్ కార్ల్‌స‌న్‌ను ఓడించిన విష‌యం తెలిసిందే.

🎉 Congrats to Ding Liren on winning the @chessable Masters!

What a performance by the World No. 2. But you gotta give it to the young @rpragchess for putting up a fierce battle.@ginger_gm: "It's been one of the best chess days ever…really high quality chess!" #ChessChamps pic.twitter.com/L0jqjWvRCH

— Meltwater Champions Chess Tour (@ChampChessTour) May 26, 2022