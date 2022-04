April 14, 2022 / 04:52 PM IST

న్యూఢిల్లీ: పెళ్లంటే సంబ‌ర‌మే. ఆ రోజు పెళ్లి కూతురు ముస్తాబ‌య్యే తీరే హైలెట్‌. ఫుల్ అట్రాక్ష‌న్‌తో వెలిగిపోతారు. ఇక ఢిల్లీకి చెందిన ఓ బ్రైడ్‌.. చాలా వెరైటీగా త‌న పెళ్లి వేడుక‌ను సెల‌బ్రేట్ చేసుకున్న‌ది. భారీ లెహంగా.. వంటి నిండా ధ‌గ‌ధ‌గ మెరిసే న‌గ‌లు వేసుకున్న ఆ సుంద‌రి.. పెళ్లి డ్రెస్సులోనే త‌న ఫిట్‌నెస్ స్కిల్స్‌ను ప్ర‌ద‌ర్శించింది. ఫ‌టా ఫ‌టా పుష్ అప్స్ చేసి అంద‌ర్నీ స్ట‌న్ చేసింది. ఓ సెలూన్‌లో ఆమె త‌న వ‌ర్కౌట్ డ్రిల్ చేసింది. పెళ్లి కూతురి డ్రెస్సులోనే పుష్ అప్స్ చేసిన ఆమె వీడియోకు తెగ లైక్‌లు వ‌చ్చేస్తున్నాయి. లెహంగా, జ్వ‌ల‌రీతో వ‌ర్కౌట్ చేసిన ఆ వీడియోను ఒక‌రు ట్వీట్ చేశారు. 12 సెక‌న్లు ఉన్న ఆ వీడియోను గంట‌ల్లోనే వేలాది మంది షేర్ చేశారు. ఆ ఫిట్టీ బ్రైడ్ వీడియోను మీరూ చూడాల్సిందే.

Fitness with a difference. A bride doing pushups with lehenga and jewellery,,, pic.twitter.com/WQYYiubnVN

— dinesh akula (@dineshakula) April 14, 2022