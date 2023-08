August 4, 2023 / 01:12 PM IST

Kishore Kumar | బాలీవుడ్‌లో హీరోగా ఎన్నో సూపర్ హిట్ సినిమాలు అందించి, సింగర్‌గా ఎన్నో లవ్ సాంగ్స్‌తో ప్రేక్షకులని మెప్పించిన ఒకప్పటి లెజండరీ న‌టుడు, గాయకుడు కిషోర్ కుమార్ (Kishore Kumar). నేడు ఆయ‌న 94వ‌ జయంతి. ఈ సంద‌ర్భంగా భారత క్రికెట్ జట్టు మాజీ లెజెండరీ బ్యాటర్ సచిన్ టెండుల్కర్(Sachin Tendulkar) కిషోర్ కుమార్‌కు నివాళుల‌ర్పించారు.

కిషోర్ కుమార్‌ను గుర్తు చేసుకుంటూ.. “కిషోర్ దా వాయిస్ మన గుండె లోతుల వరకు చేరుతుంది. మాస్ట్రోకి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు. మీకు ఇష్టమైన కిషోర్ కుమార్ పాట ఏది?” అంటూ సచిన్ టెండుల్కర్ సోష‌ల్ మీడియాలో రాసుకోచ్చారు. దీనితోపాటు గోల్ మాల్ (GOL MAAL) సినిమాలో కిషోర్ కుమార్ పాడిన “ఆనేవాలా పాల్ జానేవాలా హై సాంగ్(Aane wala pal jane wala hai)ను హ‌మ్ చేస్తున్న‌ట్లు ఓ వీడియోను కూడా జ‌త చేశాడు. ప్ర‌స్తుతం ఈ వీడియో వైర‌ల్‌గా మారింది.

Kishore da’s voice travels straight to the heart. Happy birthday to the maestro!

What’s your favourite #KishoreKumar song? pic.twitter.com/bVj0u6f6fP

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) August 4, 2023